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駁斥「昌珊心結」 黃國昌：黨檢媒一體 見縫插針無效果

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者杜建重／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者杜建重／攝影

民眾黨立委黃國昌上周當選黨主席，正式宣告成為前主席柯文哲接班人，在野黨立委去年推動「藐視國會罪」引發違憲爭議，外傳民眾黨立委黃珊珊曾經抱怨「國昌收不回來」。黃國昌今天對此表示，黨檢媒一體發揮到如此淋漓盡致，看了真是令人嘆為觀止。

媒體報導，民眾黨進入黃國昌時代，聲量輾壓黨內一班老臣，並且帶來不少小額捐款，但是黨內對其領導風格多有埋怨，從京華城案法院審理的卷證，揭露過去強推「藐視國會罪」引發違憲爭議，黃珊珊曾經向柯文哲討論如何善後，透過文字訊息抱怨「國昌收不回來」，直指黃國昌與黃珊珊有「昌珊心結」。

立法院長韓國瑜下午召集黨團協商，討論今年度中央政府總預算案，黃國昌會前受訪時表示，針對柯文哲的司法案件，賴政府不僅進行政治偵查，更是在進行政治攻擊跟迫害，黨檢媒一體發揮到如此淋漓盡致，真是令人嘆為觀止，民主法治已經被踐踏到如此不堪的地步。

黃國昌直言，至於想要見縫插針的東西，「搞了一年到今天為止，請問有什麼效果」，奉勸民進黨政府把心思放在施政，回應人民需求才是正辦。

黃國昌表示，他的想法完全沒有任何改變，請問哪個先進民主法治國家，行政官員在國會說謊，不用負任何法律責任，民進黨把台灣的民主憲政往後推，政府現在還有臉出來說三道四，「對得起過去推動國會改革、對人民做出的許諾嗎？民進黨政府自己都不會臉紅丟臉嗎？」

媒體詢問，黃珊珊是否有跟民進黨團溝通，黃國昌聽聞後直說沒有，請問還需要溝通什麼，民進黨背去過去做過的承諾，「官員在國會說謊，不用負法律責任，背棄自己的理想」，台灣的民主憲政被搞到如此境地，民進黨還好意思拿出來說嘴，應該先回去反省過去對人民的承諾。

此外，媒體人邱明玉昨天在政論節目指稱，黃國昌有意找時代力量前立委陳椒華、徐永明加入民眾黨，黃國昌則反嗆，「一天到晚散播假訊息，現在被打臉打得還不夠腫嗎」，請問所謂的資深媒體人，目前為止拿出什麼證據，這種人自稱資深媒體人，恐怕對媒體同業不是很公平。

民眾黨 民進黨 黃國昌

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