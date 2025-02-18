不靠孩子養老！從教師到日商顧問 柯文哲爸80多歲仍在工作

民眾黨前主席柯文哲父親昨天上午8時許在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，因此改設在私人的生命會館舉辦相關儀式。今天陸續有親友及政商界人士前來拈香致意。

柯承發一生清廉、低調，在東園國小任教32年，教職退休後，到日商公司擔任顧問，靠著優異的日文能力，從事勞工協調工作。柯爸當時受訪時曾說，一般公務員或勞工65歲就要退休，但他的退休條件是，孩子絕對要受最高的教育，第二則是孩子能夠獨立，再來「老來絕對不要靠孩子養老」，所以他80多歲還在繼續工作。

柯承發因父親在二二八事件中遭逮捕，回家不久便病逝，家中9個孩子頓時失去依靠，這段回憶，成了他心中抹不去的傷痕，也讓他對政治退避三舍，即便有機會擔任校長，也堅持不加入國民黨。