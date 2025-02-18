橘子松山機場推行李箱、手牽手照片曝光 辯護人都可調閱電子卷證

民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案遭依貪汙等罪起訴、羈押中，時任隨行秘書「橘子」許芷瑜去年8月逃亡海外遭通緝，許拖著行李下現身台北松山機場畫面今曝光。據悉，此張照片在台北地檢署偵查的電子卷證中，案件去年底起訴，均移交台北地方法院，相關涉案被告辯護人都能調閱電子卷證。

該照片顯示，許芷瑜頭髮及肩、帶著口罩、手拖行李箱、背著後背包，出現在台北松山機場出境大廳，身旁還有男友林鼎峰手牽手。

據悉，周刊上的照片是檢方專案小組偵查中的卷證資料，全案起訴後相關資料都已轉為電子卷證，人犯、卷證資料一併移交法院，此案涉被告辯護律師都能調閱電子卷證。

北檢專案小組偵查中從柯文哲辦公處所搜獲其撕碎的便保紙，上載，「晶華→orange出國」等文字。檢方認定，許芷瑜2024年8月27日回國，涉受柯文哲指示，於同年月29日上午4時10分訂購機票，29日旋搭機赴日本。

檢方去年12月26日偵結起訴京華城等案，檢方指出，柯文哲涉嫌收賄後，將錢交由許芷瑜保管，懷疑隨行秘書許芷瑜角色為管理柯文哲內帳的「小帳房」調度財務，更是穿針引線核心幕僚，涉協助柯文哲聯繫威京集團主席沈慶京，安排柯去「陶朱隱園」頂樓與沈會面，又涉協助保管金主捐贈的政治獻金。

對此，柯文哲遭起訴後，北院二度裁定柯等人交保，檢方罕見二度抗告指出，許芷瑜並非柯文哲口中「愛玩的小朋友 」，而是負責處理私密行程，保管財物、收受金錢的要角。檢方認為許芷瑜至少經手1450萬元，包含柯文哲在市長辦公室踩飛輪，涉收陳盈助300萬元；許芷瑜拿150萬元到北捷公司，交給時任北捷董座李宗的范姓秘書；柯帶走悟覺妙天禪師現金1千萬元皮箱，均交給許芷瑜處置。

檢方指出，許芷瑜為同案被告，疑受柯文哲指示出國，逃亡海外拘提無著，通緝至2062年。據悉，許芷瑜逃亡海外期間疑使用詐騙集團愛用的「黑莓卡」，也就是國際漫遊sim卡，是免實名制登記的預付卡，IP位置在海外且可隱藏位置，檢方查辦案件追蹤不易，可用來製造斷點躲避定位。