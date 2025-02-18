【重磅快評】羅致政提告虛晃一招 曹興誠可別如法炮製　　　　　　

聯電前董事長曹興誠被爆出不雅照片，他斥為典型中共作風，照片為合成，會對散播者提告；國民黨國政基金會副執行長凌濤表示已向調查局檢舉，呼籲查明照片是否合成，以防範中共透過女子接近曹，引發國安危機；曹的套路一如去年遭爆不雅影片的前綠委羅致政，一切都推給阿共的陰謀，但羅說要提告是虛晃一招，曹可別再如法炮製了。

媒體人爆料曹興誠2015年在有婚姻狀態下出軌大陸女子，更曬出兩人多張親密照片；曹興誠火速發聲明，稱AI發達時代什麼圖片都可造假，討論真偽已沒有意義，應當追究的是為何有人會為政治目的，用卑劣手法公布隱私，典型中共作風。

曹興誠把砲口指向中共，讓大家想起去年初尋求連任的民進黨前立委羅致政也被爆出私密影片，當時羅致政指影片並非他本人，批評中共介選和藍營政客一條龍作業，並說已到調查局備案，他一定會提告到底；當時賴清德、蕭美琴為他站台時，不僅聲援提告，還譴責造謠、中共介入台灣選舉，無所不用其極。

詭異的是，當時羅致政亟欲討回清白以扳回選戰頹勢，賴清德、蕭美琴也直斥造謠及中共介選，但負責影片鑑定調查局卻不敢公布鑑定結果，推說因遵守偵查不公開的原則，所以鑑定結果不會公布。新北地檢署更說，雖已完成鑑定，不過須經被害人同意才能公布。換句話說，當時就是羅致政不願意公布鑑定結果，選民也不傻，最後羅嚐到被選票教訓的苦果。

沒想到這件事後來還有續集。原來事發後，調查局鑑定了半天，地檢署查了大半年，去年8月間檢方竟簽結此案，理由是這些影片、網站皆來自「境外IP」，難以向上追查，並且羅致政並未提告，僅「請求釐清事實」，因此全案簽結。

羅致政事件鬧翻天，最後卻沒有答案，關鍵就是羅致政不僅不同意公布鑑定結果，而且並未提告，僅「請求釐清事實」；也就是說，這個案子並沒有告訴人，羅致政信誓旦旦說要提告，結果卻是騙了賴清德、蕭美琴，更騙了選民。

更扯的是，檢方所謂的「請求釐清事實」，名詞很少見，羅致政是以什麼身分請求檢調釐清事實？在刑事訴訟法根本也查不到「請求釐清事實」一詞；檢調忙了半天，除了為政治服務，其實也找不到更好的理由了。

換個角度來看，如果羅致政的案子真如賴清德口中的中共介入台灣選舉，無所不用其極，檢方不待羅致政提告，早早就可以主動偵查，怎麼可未盡偵查之能事，風頭過後以羅致政並未提告作結？是不是太好混了？

看看曹興誠的案子，羅致政當時是立委身分，曹興誠現在總統賴清德親聘的中華民國全社會防衛韌性委員會顧問，又是黑熊學院出資者，素來與綠營高層關係匪淺，如今被爆卻與大陸女子過從甚密，難謂其中沒有國安疑慮；羅致政當年虛晃一招混過去了，這次曹興誠自己也說要告，千萬別學羅致政只是玩假的，檢調更不該重蹈覆轍，坐等老曹來提告才有動作。