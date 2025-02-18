柯爸病逝長孫不在非事實 陳佩琪哀吐家族最大遺憾

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，傳出長孫柯傅堯滯留日本未返台，因而由柯文哲弟弟柯宇謙捧牌位。柯文哲妻子陳佩琪今天表示，柯家凝聚極強的向心力，孫子女輩經常陪伴阿公，至於捧牌位則是家族考量，期盼外界尊重喪家自身選擇。

針對媒體報導柯承發過世「長子長孫都不在」，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天代轉陳佩琪聲明，「家族這幾個月來凝聚極強向心力，柯家孫子女輩份都常到病房，陪伴阿公度過這段最後時日，只有為人子在父親離世時無法陪伴在側，才是家人最大的遺憾。至於誰捧牌位是家族考量，也盼外界尊重喪家自身選擇。」

陳智菡說明，報導內文及標題強調「長孫不在」並非事實，另有報導指稱柯承發告別式訂於年3月2日，相關內容也全為臆測，目前家屬尚未決定，希望外界體恤家屬沈重的悲痛心情，能夠給予基本同理與尊重，留給柯家安心追思、悼念摯愛親人的空間。

民眾黨主席黃國昌稍早受訪時表示，針對柯承發病逝的不幸事件，全黨上下的心情都很難過，「所有後事安排，一切尊重家屬意願」，民眾黨會提供最強力的後盾跟支援，至於他個人因為父喪未到百日，習俗上可能不適合到靈堂拈香，完全尊重柯家人的想法。