醫療負擔漸加重 陳菁徽：根本之道是提高健保總額

隨著醫療需求增加，健保負擔漸漸加重。國民黨立委陳菁徽今日點明健保諸多問題，指政府對於健康的投入仍顯不足，健保不健康，台灣又怎能健康？要真正改善現況，根本之道就是提高健保總額，將健康視為重要投資。

陳菁徽說，討論健保的「醫院個別總額制」時，首先要承認一個事實，健保總額永遠不足。即便今年度健保總額成長率創下歷史新高，政府對於健康的投入仍顯不足。根據統計，2022年我國醫療保健支出占GDP的7.5%，雖已達歷史新高，但與許多先進國家相比，仍有不小的差距。此外，根據洛桑管理學院公布「2024年IMD世界競爭力年報」，台灣的整體競爭力是第8名，但我國對於醫療與環境的基礎建設投資卻是24名。

陳菁徽指出，這一切的根源，仍在於「健保總額不足」。若政府持續將醫療保健支出視為「成本」而非「投資」，那麼健保永續的目標將始終遙不可及，無法掩蓋健保的缺口，也難以看見政府對健保改革的決心，賴總統提出的健康台灣願景，也只是一場夢。

陳菁徽說，這次健保署推動的「醫院個別總額制」，全名為「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」。簡單來說，過去是各家醫院共同分享健保總額這塊大餅，而現在則由健保署事先分配每家醫院的預算額度，若超出額度，則需調降支付，這也就是俗稱的「斷頭制」。

陳菁徽說明，為何全國要改採這樣的模式？這與健保點值長期低落的問題息息相關，再加上，南部地區率先實施「醫院個別總額制」，成效被認為良好。然而，各地區的醫療需求與使用情形大不相同，這種模式是否能夠全面適用，仍引發醫界許多疑慮。此外，新制度上路後，是否會衍生醫療人球問題 或影響就醫權益？這些問題健保署都應提出完整的配套措施與解決方案，否則在醫護人力短缺的情況下，醫療困境恐怕依然無解。

陳菁徽指出，現在急診室大塞車，護理師持續大出走，衛福部長至今還在神隱，只透過衛福部說，這是因為流感、諾羅疫情等綜合因素影響，還要再等到2到3周問題才能解決。 這句話有解決什麼問題嗎？

陳菁徽強調，要真正改善現況，根本之道就是提高健保總額，將健康視為重要投資，並落實分級醫療制度。這不只是醫界的期待，更是全民健康的保障。政府若能善用財政盈餘，投入資源改善護理人員待遇，例如何時才要落實給予白班津貼的承諾，有效留住重要的醫護人力，台灣的醫療體系才能更加穩固永續。

陳菁徽表示，事實上，從去年至今，醫界已經疾呼總額不足、護理人力流失、急性醫療人員短缺、急診壅塞等問題許久，但這些現象不僅未獲改善，反而愈發嚴峻。健保已守護台灣人30年，而今年的健保30周年，更應成為重新思考的轉捩點，「是時候換我們來好好守護健保了。若健保不健康，台灣又怎能健康？」總歸一句，醫療不是單純的支出，而是對人民健康的投資。