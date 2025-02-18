強化闢謠大反擊 國民黨啟動「打惡罷戰隊」

為反制大罷免潮，國民黨今舉行記者會宣布成立「打惡罷戰隊」，匯集各地力量協助被罷免藍委闢謠，並透露未來將結合立法院、各地議會、社團等力量，支持公民團體罷免民進黨立委，達到「以罷止罷」的主張。

國民黨發言人楊智伃指出，徐巧芯被罷免的荒唐理由是因仇恨值太高，實情是徐巧芯站在第一線為民強力監督政府，民進黨玻璃心碎滿地嗎？賴清德不信任創新高，是不是更靠近罷免？國民黨立委李彥秀有社會安全碼卻被指持有綠卡，更是「民進黨沒有常識，也應該要有知識」。

楊智伃說，李彥秀在港湖經營多年，相信港湖民眾對她有所肯定；民進黨立委吳思瑤指控王鴻薇刪除今年消防預算，根本是造謠、說謊，實際上今年度消防預算「一毛都沒刪」，凍結2.67億元約三成預算，凍結並非刪除，解凍後即可動支。

新北市議員黃心華表示，新北市立委葉元之的荒堂罷免理由，是被指服務處都沒有開門，根本是胡亂抹黑，該處是競選時期曾租用過的辦公室，選舉時辦公室在四川路，現在的服務處在新民街，連地點都搞不清楚。此外，有罷團說接到民調電話稱被查水表，但民調電話是隨機抽樣，每個人都可能接到，並不代表被查水表，這是民主國家民調的基本知識。

黃心華表示，現在有51個選區提出第一階段罷免申請，代表有65%區域立委接下來的半年要面臨罷免風波，賴清德總統第一任期要搞焦土政策搞到民不聊生，國家運作受到阻礙，才善罷甘休？國民黨不再軟弱，會以罷止罷，正面回擊民進黨的不公不義。

桃園市議員凌濤說，罷團瞎扯理由要罷免桃園市六區立委，他認為，不需要特別討論這些罷免理由，因為他們理由可以一變再變，而且完全不成立。從基隆罷免案為例，東岸商場大日經過這麼多場的敗訴，最核心的罷免理由也消失了。他強調，從年前就開始跑基層、走市場、宮廟，地毯式組織，準備空戰，大家一定會當萬美玲、牛煦庭、涂權吉最強烈的後盾，一起對戰青鳥。

國民黨副發言人鄧凱勛說，柯建銘說府院黨的民主汽車要準備跟國民黨對撞，他認為，唯有民意才是最後的依歸，縱使開著一台四不像的汽車撞過來，國民黨也不怕。