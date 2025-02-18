賴總統接見「台英國會小組」訪團 盼持續深化雙方關係

賴清德總統18日上午接見英國國會「台英國會小組」訪問團並指出，臺英關係近年來有顯著進展，雙邊簽署的「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），是臺灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構。也期待未來持續深化臺英關係，共同維護區域與世界和平穩定，一起創造臺灣與英國、臺灣與歐洲各國的互利雙贏。

賴總統致詞時首先對於各位議員在英國國會新屆會期，首度組團訪問臺灣，代表臺灣人民表達誠摯歡迎之意。並提到，柴萍恩（Sarah Champion）主席去年5月來臺參加他和蕭美琴副總統就職典禮，7月也不遠千里而來出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）臺北年會，今天很高興能在總統府再次見面。

賴總統表示，臺英關係近年來有顯著進展，他要特別感謝各位貴賓以及英國國會和政府，持續透過各種方式展現對臺灣的支持。像是英國下議院去年11月，針對「臺灣的國際地位」進行辯論，會後無異議通過友台動議，明確指出「聯大第2758號決議並未提及臺灣」。而英國外交部韋斯特(Catherine West)副大臣也回應表示，「英國反對任何擴大解釋該決議，以改寫歷史的企圖」，在在顯示臺英雙邊關係的具體進展。

賴總統感謝英國國會和政府，多次公開反對片面改變臺海現狀，並強調印太與跨大西洋區域的安全不可分割。未來期待持續深化臺英關係，共同維護區域與世界和平穩定，也一起創造臺灣與英國、臺灣與歐洲各國的互利雙贏。

賴總統指出，例如臺英簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，是臺灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構。希望在投資、數位貿易、能源與淨零轉型等三項議題上進行協商合作，也能儘速完成談判，並簽署子協議，促成臺英更多交流合作。也期待英國繼續支持臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓雙方能夠一起打造更具韌性的國際供應鏈，為世界繁榮發展做出更多貢獻。

賴總統相信，各位貴賓的來訪，將為臺英未來合作奠定更深厚基礎。再次感謝訪賓對臺灣的支持，也祝福此行有豐碩成果。

柴萍恩致詞時感謝賴總統溫暖的歡迎，以及訪團此行所受款待；並感謝臺灣優秀的外交團隊對他們的關心與照顧。

柴萍恩認為，去年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）臺北年會非常重要，來自23個國家的議員到這裡，表達對臺灣的支持，這是大家自那次會議後一直努力的方向。她也很自豪英國國會通過了友臺動議，明確指出聯大第2758號決議是針對中國、且僅限於中國，這是強而有力的論述。

柴萍恩提到，英國歷經大選後，超過一半的國會議員是新科議員，她很自豪此次訪團也有新議員的參與，希望能讓賴總統感受到，他們對臺灣的承諾依然堅定不變。

柴萍恩指出，「台英國會小組」是跨黨派團體，彼此為了共同利益一起合作，而對英國、甚至全世界來說，維護臺灣的主權是共同利益。美國現在已明確表示支持臺灣，希望能鼓勵世界其他國家也進而表達同樣的支持。

柴萍恩說，臺英即將舉行第27次經貿對話會議，希望將發展成富有成果的夥伴關係。她很高興此行能與賴總統以及立法院、各部會首長見面，更深入了解臺灣文化，期許建立雙邊更深厚、長久的友誼。