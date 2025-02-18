宴請加國訪團 林佳龍：期待民主夥伴團結守護台海和平

外交部長林佳龍17日晚間款宴「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾（Michael MacDonald）參議員率領的跨黨派國會議員訪團，雙方就台加未來合作議題深入交流。林佳龍對加拿大長期以來堅定為台灣發聲、強調台海和平穩定的重要性，並以實際行動展現維護區域安全與國際秩序的決心，表達誠摯感謝。

林佳龍特別感謝麥唐諾參議員，次透過發言、提問、致函、參與連署及社群媒體發聲等方式，為台灣仗義執言，並推動《加台關係架構法案》，促進雙邊在公共衛生、科技、原住民事務及數位治理等領域的合作。此外，近兩年來，加拿大軍艦已六度通過台灣海峽，捍衛台海的自由航行權，實踐自由開放的印太戰略。

林佳龍表示，他向麥唐諾參議員說明，外交部正積極推動「總合外交」政策，期盼台加攜手合作，為印太區域的和平與發展作出更大貢獻。他並強調，今年加拿大擔任 G7 輪值主席，肩負維護國際秩序的關鍵角色，台灣期待全球民主夥伴團結一致，共同守護台海和平，確保印太區域的穩定與繁榮。

林佳龍指出，在經貿領域，台加已簽署《投資促進及保障協議》（FIPA）及《科技及創新合作協議》，奠定產業合作的基礎，並期待加拿大支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），進一步深化雙邊經濟夥伴關係，攜手打造具韌性與可信賴的非紅供應鏈。

最後，林佳龍也強調，台灣與加拿大共享自由、民主、人權與法治的價值關，台灣珍惜雙方深厚的友誼，期待未來持續在更多領域攜手合作，推動區域和平與全球繁榮。