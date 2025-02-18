黃珊珊怨黃國昌收不回來？ 游淑慧：狠起來自己人臉都搧

「鏡週刊」今報導，民眾黨立委黃珊珊曾傳訊向柯文哲抱怨黃國昌「收不回來」。國民黨議員游淑慧今在臉書說「原來33狠起來、連自己人臉都搧」，短短一段話告了黃國昌的狀、說了傅崑萁不是，再一次遊說柯文哲，法案審查她要跟民進黨討論。

鏡週刊今天報導，檢調還原柯文哲手機紀錄，發現去年6月1日柯文哲與黃珊珊討論國會改革，黃用LINE告訴柯文哲：「我也不知道該怎麼解釋，因為之前說得太硬，我也覺得很難收場...國昌收不回來，國民黨也繼續衝，拉不住，小傅又一直逼韓國瑜要有院長威嚴...，希望之後的法案，像財劃法，我會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過」。

對於媒體今天的報導，游淑慧今在臉書說，同一天、又是6月1日，33連在黨內都要「煽風點火」，短短的一段話告了黃國昌委員的狀、說了傅崑萁委員的不是，再一次的遊說柯文哲「法案審查她要跟民進黨討論」。游問，她(黃珊珊)常常找民進黨討論嗎？都討論了什麼呢？當時民眾黨的立院黨團總召是黃國昌，黃珊珊身為黨團一份子，可以越過總召，自行找民進黨交易嗎？

游淑慧說，前兩周週刊曾經揭露，黃珊珊去年6月1日曾傳簡訊給柯文哲表示：「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」。當時她就質疑，33其他的簡訊或潛台詞莫非是要說服柯？「民進黨沒有打你太兇，所以可以跟民進黨合作。」

游說，短短幾句話，一邊珊風點火、一邊為綠緩頰。2024年6月1日是周六，那天的黃珊珊真忙，忙著咬耳朵「珊風點火加告狀」。看到現在的這些揭露，有點慶幸「好在民眾黨現在是黃國昌主席、非黃珊珊。」