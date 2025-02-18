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吳思瑤：支持曹興誠提告 嚇阻人格抹殺

中央社／ 台北18日電

罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人、聯電前董事長曹興誠表示，有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，但都是合成的，他會提告。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，支持提告，這樣才能嚇阻後續人格抹殺行為。

吳思瑤也質疑，對於公民團體發動罷免不適任國民黨立委的行動，這些罷免領銜人只是公民而非公職，卻被加以人格抹殺或在私德上進行攻擊，背後恐怕有中央廚房，請這些中央廚房適可而止，因為台灣是法治社會，不容許用這種方式進行人格抹黑。

名嘴謝寒冰聲稱曹興誠曾經有婚外情，並公布多張照片。曹興誠17日晚間發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開輿情回應記者會。對於曹興誠被爆與中國女子有親密照議題，吳思瑤說，她過去也是深偽影像受害者，這種透過變造進行人格抹殺的攻擊，在民主法治社會是不可容忍的違法行為，她個人當然支持曹興誠嚴正提告，才能嚇阻。

此外，國民黨立委徐巧芯配偶、台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日打德州撲克。徐巧芯今天表示，劉彥澧已說明當天有請假，德州撲克錦標賽也是合法競技。但她認為公務人員出入相關場所，的確社會觀感不佳，她絕不護短並希望劉彥澧好好反省。

陳培瑜受訪說，無意要為德州撲克帶來任何污名化的標籤，而在相關法定認定下，德州撲克是合法競技項目，但劉彥澧身為台中市府一級主管，難道他是以德州撲克推廣大使身分去參加德州撲克體驗，還是可以請假做這件事，台中市政府要說明，況且劉彥澧不僅是徐巧芯的先生也是公務員，如此雙重身分是否有特殊待遇。

陳培瑜也表示，徐巧芯去年4月質疑時任衛生福利部次長王必勝在下班後玩音樂有問題，因此她要問，徐巧芯是否只准老公上班請假打牌，卻不准行政官員在下班個人休息時間從事正當娛樂。

出軌 徐巧芯 德州撲克 曹興誠

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