反對藍推非碳家園 綠：無共識不能強推

「核安問題沒解決、社會沒共識、核廢料至今不知如何處理，不該將非核家園改成非碳家園！」民進黨團幹事長吳思瑤18日於記者會回應國民黨主席朱立倫過去還贊成「非核家園」，如今在欠缺討論下卻立場丕變，籲藍不應強推修法。經濟部也指出，朝野在核廢料處理上需要有共識。

核廢料如何處理無解

國民黨17日公布能源政策民調，宣布新會期要推動修法，成立能源政策獨立監督委員會、推動核電廠延役年限從40年增加到60年，還有將「非核家園」改成「非碳家園」。對此，吳思瑤在輿情記者會回應說，發展核能需要有3大共識：確保核安、有社會共識，且核廢料要有明確處理解方。

「核能議題不該由單一政黨強推！」吳思瑤強調，目前核安尚無法確保、相關議題沒有社會共識，過了多年核廢料也沒有最終解方，且核電廠使用年限需要有專業評估，不是單純修改數字就能延長，呼籲在野黨推動相關修法前應與社會多對話。

吳思瑤也拿出朱立倫過去擔任新北市長的話批評說，朱立倫曾於2013年表示「無法處理核廢料，憑甚麼使用核能？」，2015年曾說過「朝向非核家園，絕對不是口號！」，如今卻大轉彎成為力挺核能，但核安、核廢料等問題卻沒有解決。

外部委員超過一半

經濟部也發表新聞稿回應說，尊重國會正視核安法規面議題，但社會溝通仍是重要的社會工程，其中朝野共同面對核廢的各階段處理非常重要；所謂獨立電業管制機關的議題，電價審議會外部委員占53%、可靠度審議會59%、爭議調處審議會60%、電力韌性辦公室全數均為外部委員。電業管理相關外部委員比例均超過五成，具備獨立性。

另外，經濟部強調，核安絕不能打折，依照國際經驗，核電廠延役需要經過同儕審查及國內管制機關核安會的安全審查，若要延役使用超過40年，需針對運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，以確保核能安全。

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