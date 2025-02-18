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外媒曝對美軍購百億 朱立倫：靠此解決貿易逆差不務實

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
媒體聯訪對於台灣正考慮向美國採購70億到100億美元的軍武的看法，朱立倫回應，透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，是不務實的。記者郭政芬／攝影
媒體聯訪對於台灣正考慮向美國採購70億到100億美元的軍武的看法，朱立倫回應，透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，是不務實的。記者郭政芬／攝影

根據外媒路透社報導，台灣正考慮向美國採購70億到100億美元的軍武，換算台幣相當於2290億到3270億。對此，國民黨主席朱立倫今天指出，透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，這是不務實的。

朱立倫今天出席國民黨新竹縣部舉行的「新春團拜」活動，媒體聯訪對於台灣正考慮向美國採購70億到100億美元的軍武的看法，朱立倫回應，任何的軍購必須是國防需要，只要是國防需要，國民黨都表示支持，但是透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，這是不務實的。

朱立倫說，因為事實上光去年的貿易逆差就高達782億美金，真正應該透過經貿談判，如關稅、採購、貿易等條件改變，才能真正解決問題。他再次強調，大家支持國防，但採購不會解決貿易逆差的問題，要採購什麼內容，這是全民所關心的。

朱立倫今天出席國民黨新竹縣部舉行的「新春團拜」活動。記者郭政芬／攝影
朱立倫今天出席國民黨新竹縣部舉行的「新春團拜」活動。記者郭政芬／攝影

國防 朱立倫 軍購

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