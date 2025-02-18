外媒曝對美軍購百億 朱立倫：靠此解決貿易逆差不務實

根據外媒路透社報導，台灣正考慮向美國採購70億到100億美元的軍武，換算台幣相當於2290億到3270億。對此，國民黨主席朱立倫今天指出，透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，這是不務實的。

朱立倫今天出席國民黨新竹縣部舉行的「新春團拜」活動，媒體聯訪對於台灣正考慮向美國採購70億到100億美元的軍武的看法，朱立倫回應，任何的軍購必須是國防需要，只要是國防需要，國民黨都表示支持，但是透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，這是不務實的。