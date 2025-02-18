川普祭對等關稅 學者：回到1913年前用外國錢養聯邦

美國總統川普未來將祭出「對等關稅」，大打關稅戰。清華大學助理教授何志勇今日表示，川普此舉是回到美國聯邦政府1913年以前的做法，「以關稅取代所得稅」的做法，拿外國的錢，負擔聯邦政府的支出，台灣收取所得稅，稅源多為受薪階級，按馬斯克的減少政府浪費標準，民進黨政府總預算不斷膨脹，恐不合格。

何志勇說，川普祭出「對等關稅」，以關稅壁壘的手段來「鼓勵」各國企業轉移陣地，到美國生產製造，就可免徵關稅。台灣的晶片產業，當然也是川普的標的物之一。川普宣稱「不排除課徵台灣晶片100%的關稅」，其「對等關稅、美國製造」政策，預計四月上路，令包括台灣在內的世界各國人心惶惶。

何志勇提到，回顧美國歷史，關稅自1789年美國開國，第一屆國會便立法，將其納為重要的聯邦政府收入來源。當時，美國是沒有所得稅的。所得稅一直是到1861年，美國南北戰爭爆發，聯邦政府因財政需求，國會才立法開始課徵所得稅。

何志勇說明，戰後，1872年，又廢止所得稅。但此時，美國國會立法課徵所得稅並無憲法授權，事後引起法界爭議。19世紀上半葉，美國的關稅平均高達50%；19世紀下半葉，期間雖短暫課徵所得稅，美國的關稅平均仍有40%之譜。

何志勇指出，1913年，美國通過第16條憲法修正案，正式授權國會立法課徵所得稅。國會旋即立法課徵所得稅，也是現行美國所得稅制度，同時降低關稅稅率從40%到25%左右。如今，美國第47任總統川普的重要競選政見之一，就是要「以關稅取代所得稅」，即廢除所得稅。

何志勇說，外人聽起來可能覺得荒謬，但川普的做法，其實就是回歸到美國聯邦政府1913年以前的做法。換言之，「以關稅取代所得稅」的做法，就是拿外國的錢，來負擔聯邦政府的支出；拿外國的錢，免徵老百姓所得稅，「圖利」美國人民。這就是美國的「國家利益」（national interest）。

何志勇表示，他不諱言，任何國家執行外交、經貿政策，不都是以維護自身的「國家利益」為主嗎？以這個標準來看，川普是做符合美國人民的利益的事。不過，關稅壁壘有可能引起的物價上揚、通貨膨脹，將會是川普政府必須要設法避免的大課題。否則，結果可能會是「傷敵一千，自損八百」。

何志勇指出，看了美國的例子，想想台灣。台灣是有收所得稅的國家，而且據統計，所得稅來源多為受薪階級，有錢人反而多能避稅。租稅不公平的議題，為時已久。

何志勇強調，政府課徵所得稅的錢拿去做什麼了？是濟弱扶傾，投入社福，減少貧富差距？還是持續擴大政府機關的規模，聘更多的人，來管制台灣人更多的事呢？或是分配更多的資源給「自己人」呢？按照川普的「第一哥們」（The First Buddy）馬斯克所定減少政府浪費的標準，民進黨執政下中央政府總預算不斷膨脹、部會不斷增加的台灣，恐怕不合格。