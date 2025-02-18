美刪除「不支持台獨」敘述 學者：不能驟下判斷

美國國務院13日更新官網有關美台關係的現況，刪除「不支持台獨」的敘述，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中接受專訪表示，不能驟下判斷，未來要聽其（美國總統川普及其官員）言、觀其行。

美國國務院不時更新其官網有關美台關係現況的事實清單，上次更新是在拜登政府任內、2022年5月；川普政府年初上台，不到一個月就更新事實清單，與前版相較，刪除不支持台獨的敘述，引發關注。

李大中分析，歷任的美國總統和高層官員偶爾都會提到不支持台獨的政策立場，美國前總統拜登執政時，國務院也曾經刪除事實清單中的「不支持台獨」字眼，過了一個多月又放回去。

李大中表示，「所以要看，除了國務院文字調整外，川普2.0的官員、包括川普自己，他在口述時怎麼說。」此外，國務院也說支持台灣有意義參與國際組織，5月馬上就有世界衛生大會（WHA）可以檢驗，台灣每到此時都會特別焦慮，畢竟從2017年起迄今都未收到邀請函。

2008年馬英九當選總統後，兩岸關係大幅改善，在中國大陸的默許下，台灣自2009年起，每年以「中華台北」的名義、「觀察員」的身分參與WHA；2016年民進黨又執政，當年台灣收到的WHA邀請函，首度註記「根據2758號決議、WHA第25.1號決議等上述文件中之一個中國原則」，民進黨政府也率團以觀察員身分參與WHA；但自2017年起，台灣就不再收到邀請函；而近年來，美國國務卿都會在WHA舉行前發表聲明，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

李大中指出，美國政府對台政策的說法會隨著不同總統變化，拜登當總統時曾說，解決兩岸分歧的方式不僅要和平，還要符合台灣人民福祉；相較於最新川普政府的說法「自由、不受脅迫、兩岸人民能共同接受的方式解決」，拜登的說法其實更為友台。

但是，李大中表示，這些說法改變不等於華府對台政策有重大變化，這可能與現任國務卿魯比歐（Marco Rubio）對中強硬立場有關。

此外，李大中說，目前美中關係正在調整，對川普而言，調整美中關係、一勞永逸地解決對中貿易失衡問題，其難度遠高於解決俄烏戰爭，這其中會有很多的互動、大的交易，北京也可能不會完全接受，這會產生一些折衷空間，而這將會凌駕美國對台政策與台美關係。