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國民黨推非碳取代非核 綠：朱立倫改了身分就換立場

中央社／ 台北18日電

國民黨主席朱立倫昨天表示，將推動修正核子反應器設施管制法等4法，延長核電廠使用年限至60年，並以非碳家園取代非核家園。民進黨立法院黨團今天說，核能問題不是一字之差而已，民進黨能源政策主張核安、社會共識及核廢處理3前提，從未改變。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在黨團會議上表示，朱立倫擔任新北市長時，曾於2013年3月說無法處理核廢料，憑什麼使用核能；在2015年3月12日在日本311大地震4週年時也說，新北市朝向非核家園不是口號。但朱立倫現在改了身分就換了立場，核安可以這麼粗糙說變就變了，試問核廢處理今天有更好的解方了嗎。

吳思瑤說，民進黨對於非核家園、能源政策有3大前提，核安、社會高度共識及核廢處理。核能一定要講究安全跟專業，核安不能打折，能源議題一定要有高度的社會共識，不是任何政黨可以強推，核廢料處理要有明確的解方，這3大前提從未改變。

吳思瑤表示，核能問題絕對不是修法把非核改為非碳，不是一字之差而已，衍生的影響非常廣泛。

吳思瑤指出，朱立倫主張核電廠的使用年限從40年延長到60年，核電廠使用年限必需經過嚴謹的安全評估，這是機組運作的專業，不是修改文字或數字，朱立倫說法非常粗糙，過去擔任新北市長時對核能的說法，如今說變就變，過去擔任新北市長關心新北市民的財產安全及核廢處理，今天都不見了。

吳思瑤表示，如果國民黨團說民生優先，那就讓民生優先的議案在立法院好好對話，也讓社會好好對話，不要在立法院強行碾壓。

朱立倫 核能

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