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潛艦國造改特別預算 李彥秀：想速灌軍費到GDP3%

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為海鯤號。傳潛艦國造預算可能改成「特別預算」。圖／聯合報資料照片
圖為海鯤號。傳潛艦國造預算可能改成「特別預算」。圖／聯合報資料照片

潛艦國造預算可能改成「特別預算」，國民黨立委李彥秀今表示，將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，不會增加整體GDP占比，也不會增加整體對外採購的金額，唯一目的是要快速將軍費「灌」到GDP的3%，恐有程序問題。

賴清德總統日前宣示將以編列特別預算方式，達到國防預算占我國GDP3%以上。隨後便有媒體引用匿名國安人士說法，指潛艦國造預算可能改為特別預算。

李彥秀表示，國安人士放話：「國防部擬將既有軍購計畫（包括潛艦國造），列入特別預算，爭取今年內通過，一般預算的空間可騰挪出來做更多軍事採購。」從現有的資訊看起來，的確讓人費解。

李彥秀說，賴總統宣示要將國防預算提高到GDP的3%，除了展現台灣自我防衛的決心外，更重要的意義是擴大對美國的軍品採購，縮小目前一年高達739億美元的台美貿易順差，緩解美國對台灣加徵關稅的壓力。國防預算本來就應該以穩定成長為原則，而武器採購或重大軍事投資，則應該以特別預算支應；已通過的國防預算，改列特別預算的確「非常罕見」。

李彥秀強調，「開大門，走大路」，支持擴大對美採購，包含必需軍品與武器，行政院大可依法編列特別預算，與立院溝通協商；但將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，並不會增加整體GDP占比，也不會增加整體對外採購的金額，顯然唯一目的就是要快速將軍費「灌」到GDP的3%，這樣的作法不僅在預算編列程序上有極大的討論空間，美方是否願意埋單恐怕也是未定之天。

國防預算 李彥秀 潛艦國造

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