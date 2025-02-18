【重磅快評】親中保台靈肉分離 賴總統還信賴曹顧問？

聯電創辦人曹興誠被爆出多年前婚外情和不雅照，成為這兩天最熱門的八卦話題，曹興誠私生活與大眾無關，問題是，賴清德總統指派曹興誠擔任「全社會防衛韌性」顧問，全社會防衛攸關國家安全，曹興誠號稱抗中保台的「任性」言行，不免讓人產生靈肉分離的錯覺，曹興誠還能擔任賴總統的顧問嗎？

媒體人謝寒冰爆料，曹興誠2015年仍有婚姻狀態下出軌，對象是比曹年輕40歲的陸籍小三，一系列露骨私密照也隨之曝光，兩位男女各在手指刺青代表字，但照片真偽引發論戰，還有人向調查局檢舉鑑定。曹興誠昨天兩度怒發聲明，第一次表示AI圖片都可造假，討論真偽已沒意義，應追究為何有人為政治目的，用卑劣手法公布隱私，典型中共作風；第二次則強調，與他有關的親密不雅照片皆合成，他確定對散播者提告求償。

曹興誠被爆料後，側翼、網軍也隨即反撲，國民黨台北市議員李明賢今天揭露，社群平台有多個綠營粉專貼文詛咒謝寒冰，這種打著台派之名撕裂台灣、散布仇恨的秀下限側翼，試問賴清德總統、行政院長卓榮泰還要持續縱容嗎？

八卦新聞鬧得滿城風雨，只有當事人心知肚明，但只要他自己不尷尬，尷尬的就是別人。不過，曹興誠不只是私生活惹議，他還積極參與政治活動、高舉反共旗幟、擔任罷免藍委領銜人，曹興誠更大動作宣布投入6億元推動民防培訓團體「黑熊學院」，目標要訓練300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」，黑熊學院還登錄衛福部公益勸募平台向民眾募款，引發質疑。

如今桃色緋聞滿天飛，對象疑似中國大陸的小三，曹興誠刻意打造「抗中保台」的人設瀕臨崩壞；無獨有偶，民進黨前立委趙天麟去年才被爆料「親中小三」，被質疑有國安之虞。綠營人士是否保台尚不清楚，親中卻都是不爭的事實，「親中保台」竟可如此靈肉分離，網友戲稱「台灣黑熊變台灣嘿咻」、「這是AV、不是AI」。

更受關注的是，賴清德去年親自召開「全社會防衛韌性委員會」，當眾宣布曹興誠是全社會委員會的顧問之一，可見深受層峰的信賴。賴總統曾昭示，全社會韌性委員會三大目標：一、「居安思危、有備無患」；二、「強化應變、有恃無恐」；三、「按部就班、有條不紊」。以曹興誠過去在大陸經商的人脈和經驗，賴總統恐怕要先居安思危，曹興誠還能勝任顧問一職嗎？

不論曹興誠過去做了什麼，縱然話題炸裂，但畢竟與民眾關係不大，頂多當成茶餘飯後的八卦，很快就會被其他的煽色腥話題給取代；重點是曹興誠未來要做什麼，包括民防培訓、罷免藍委、總統顧問等公共事務，可能影響你我的生活和社會資源，曹興誠的信用和人品是否足堪重任，才是不可輕忽的重點。

政治正確也不能無限上綱、緋聞勁爆也不能轉移焦點，外界來不及參與曹興誠精彩的過去，但賴總統應嚴肅正視曹興誠可能的未來，全社會防衛委員會能再信賴曹顧問嗎？