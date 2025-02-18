潛艦國造傳改特別預算 王鴻薇：公務預算要先完全減列

賴清德總統宣示將以編列特別預算方式，達到國防預算占我國GDP3%以上。傳潛艦國造預算可能改成「特別預算」。國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，「公務預算」改特別預算確有前例，但那是在總預算三讀通過前，過去做軍事採購，本就是用特別預算，不清楚這次為何要把潛艦國造的預算編到公務預算裡。

針對潛艦國造預算可能改成特別預算，王鴻薇說，經她了解，假使要從「公務預算」變成「特別預算」，過去確實有前例可循，但是過去的例子是在總預算還沒有三讀通過之前，改成特別預算。這次的情況特殊，總預算已經三讀通過，要改成特別預算，有程序問題待釐清。她舉例，「111到115年度中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」即是在總預算三讀之前，改成特別預算。

王鴻薇表示，特別預算跟公務預算不至於重複，不太可能會有公務預算編列，特別預算又編列的情況，現在的問題是如何把公務預算轉成特別預算。

至於是否會產生立法院難以監督的問題，王鴻薇表示，仍舊可以請有關單位來說明。過去做軍事採購，本來就是用特別預算，這次不清楚為何要把潛艦國造的預算編到公務預算裡。

王鴻薇提到，之前討論這筆預算時，也有人提過全數刪減，因為這項預算一編就是編14年，全數刪減後，今年度「海鯤號」完成測試後，再來編列預算，會比較合理，也能讓立委掌握，海鯤號到底能否完成測試。但是民進黨不願意，開始扣紅帽子。那現在問題就來了，公務預算編了，要怎麼從公務預算改成特別預算，公務預算一定要完全減列，再變成特別預算，要多費工。