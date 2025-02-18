影／國民黨會期拚能源政策 朱立倫：核電廠要延役20年

國民黨近期將議題戰場主動權拉回能源政策，立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商總預算案，國民黨主席朱立倫早上指出，國民黨在此會期要通過三法案，包含成立獨立的電力監督委員會、核電廠延役20年和將「非核家園」改為「非碳家園」，對於朝野協商總預算案，他呼籲最重要的是趕快執行預算。

朱立倫今天出席國民黨新竹縣部舉行的「新春團拜」活動，媒體聯訪對韓國瑜下午將召集朝野協商總預算案的看法，朱立倫回應，對於韓國瑜以院長的高度來召集朝野協商，表示尊重和支持，希望能化解不同意見與衝突，最重要的是，趕快執行預算，若真的有不足，都可以提出，包含追加減預算等其他方式，相信都可解決問題。

此外，國民黨對於能源政策修法方向提出修法建議，並將議題戰場主動權拉回能源政策。朱立倫在致詞中表示，美國因應AI用電，目前正在拚電力，台灣卻要關閉全部的核電廠，並購買綠電。對此，國民黨昨天提出此會期要通過3個法案，包含成立獨立的電力監督委員會，這與美國的電力委員會相同，其次、核電廠要延役20年，台灣不能缺電，最後是把「非核家園」改為「非碳家園」等，打造無煤減碳、空氣清新的好環境，這才是新的政策，希望得到大家支持。