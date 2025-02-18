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國民黨：高層級代表團訪美 將與美方核心溝通

中央社／ 台北18日電

美國總統川普上任，國民黨主席朱立倫指派副主席夏立言、國際部主任黃介正等人訪美，國民黨今天表示，代表團將直接與川普政府核心人士進行基於互信、共榮的順暢且有效溝通，亦將確保美國新政府正確並深入地理解國民黨的外交、國防、兩岸政策優先事項。

國民黨今天透過新聞稿指出，川普第2次入主白宮不到一個月，國民黨朱立倫主席隨即派出由夏立言領軍的高層級訪美團與川普政府、國會和智庫針對台美雙方共同關心的重大議題進行深度交流，廣泛討論雙方的優先事項，以期共同維護台海和平穩定。

國民黨表示，此次訪美團包括副主席夏立言、國民黨立委陳永康、中山大學教授楊念祖、國際部主任黃介正，國民黨駐美處代表秦日新、主任沈正浩也在華府陪同代表團。

沈正浩指出，夏立言、陳永康、楊念祖均曾任國防部副部長，且陳永康為立法院外交國防委員會跨黨派敬重的立委，足見朱立倫對國防安全、對美關係的高度重視。

沈正浩表示，國民黨代表團此行將參加由美國智庫舉辦的印太安全兵棋推演，為台海和平穩定把脈。訪團結束行程後，黃介正將續留華府，與秦日新和美方展開層面更深廣的對話。

沈正浩指出，國民黨代表團將直接與川普政府核心人士進行基於互信、共榮的順暢且有效溝通，亦將確保美國新政府正確並深入地理解國民黨的外交、國防、兩岸政策優先事項。

國民黨 國防部 川普

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