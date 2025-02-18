美國務院刪「不支持台獨」敘述北京反彈 我重申兩國互不隸屬

美國國務院13日更新官網有關美台關係的現況，刪除「不支持台獨」的敘述，中國大陸外交部昨（17日）批評華府在涉台立場嚴重倒退，頑固堅持「以台制華」；我外交部發言人蕭光偉今（18日）指中方老調重彈，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海客觀現狀與國際公認的事實。

美國國務院不時更新其官網有關美台關係現況的事實清單，上次更新是在拜登政府任內、2022年5月，川普政府年初上台，不到一個月就更新事實清單，與前版相較，刪除不支持台獨的敘述，引發關注。

蕭光偉在例行記者會表示，相關文字內容正面友我，反映台美緊密友好的夥伴關係；外交部歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的夥伴關係，共同促進台灣與各國在共同利益與人民福祉，以及區域的和平穩定與繁榮。

對於北京的說法，蕭光偉形容為「老調重彈」，他說，台美關係是建立在共同的價值與理念，是建立在互信與緊密的合作基礎上。

蕭光偉表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變這一個客觀的台海現狀及國際公認的事實。

中國大陸外交部發言人郭嘉昆17日在例行記者會稱，美國國務院修改美台關係事實清單，在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是美方頑固堅持以台制華錯誤政策的又一例證。

郭嘉昆表示，中方敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守一中原則和中美三聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止以台制華，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，停止縱容支持台獨，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。