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大廳漆黑、電梯未全數運轉 南服中心：預算遭刪要節流

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
配合省電措施，南服中心8、9樓辦公室的燈沒有全開，空調也無法開。記者徐白櫻／攝影
配合省電措施，南服中心8、9樓辦公室的燈沒有全開，空調也無法開。記者徐白櫻／攝影

立法院刪減行政院5處服務中心業務費，為省電費，設在高雄的南部服務中心1樓大廳電燈、空調、電視牆及電梯局部停擺，大廳黑漆漆、民眾等待電梯時間也變長，有人不滿藍白刪預算帶來不便，也有人反映，洽公長輩眾多，光線不足會產生安全疑慮。南服中心說，預算遭刪減太多，開源節流不得不這樣做。

農曆年前，南部聯合服務中心曾對預算遭刪表達不滿，指稱南服中心平均每日約服務3千人次，業務費遭刪，不僅大幅影響各地區民眾洽公權益，更是違背國民黨執政時期成立各地區服務中心的初衷。

近日民眾發現，南服中心1樓大廳的電燈未全開，3部電梯只開2部，暫時關閉的電梯貼公告說「本中心業務費遭全面刪除，將無法支應大樓電費，撙節開支，本電梯暫停運作，請多加善用電梯」。

記者直擊，1樓大廳很暗，整片天花板只有3盞有亮，由於電梯未全數運轉，不時出現排隊人潮。此外、8、9樓辦公室燈及電梯間的燈只亮一半，不再每間廁所供應衛生紙。

南服中心執行長許乃文解釋，業務費被刪1036萬多元，整棟大樓管理費一年約需1千萬元，南服負擔250萬元，另加水電費600多萬元，預算被刪造成很大財務缺口；農曆年前開始實施一系列省電措施，初估單月可省1.5萬元電費，無奈之餘只能請大家一起配合開源節流。

省電政策一出，民眾反映不一。有民眾擔心以後無法在高雄辦護照，大罵藍白刪預算很可惡。一名洽公男子認為，南服中心刻意貼公告說要省電費，「根本是故意的」，動機不單純。

李姓市民說，政府負債高，錢要用在刀口上，刪預算的邏輯沒錯，但什麼錢該省、什麼不該省，應該要有完善規畫；光線不足可能會讓長輩產生危險，應依據人流控管用電，人潮多的時候要有充分照明才安全。

未到中午休息時間，行政院南部聯合服務中心 1樓大廳一片昏暗，僅開少量照明，有民眾跑去靠窗位置滑手機。記者徐白櫻／攝影
未到中午休息時間，行政院南部聯合服務中心 1樓大廳一片昏暗，僅開少量照明，有民眾跑去靠窗位置滑手機。記者徐白櫻／攝影

南服中心3部電梯僅2部運轉，洽公民眾等待時間變長。記者徐白櫻／攝影
南服中心3部電梯僅2部運轉，洽公民眾等待時間變長。記者徐白櫻／攝影

南服中心1樓大廳的電燈未全開，3部電梯只開2部，關閉電梯前有張貼公告。記者徐白櫻／攝影
南服中心1樓大廳的電燈未全開，3部電梯只開2部，關閉電梯前有張貼公告。記者徐白櫻／攝影

省電 總預算 藍白 電梯

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