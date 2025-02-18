柯爸病逝…柯美蘭拄拐杖現身 盧秀燕未拈香原因曝

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天上午8時許在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲，柯文哲胞妹柯美蘭上午拄著拐杖，比柯媽約晚1小時抵達，心情已經平復許多，媒體問到身體狀況，柯美蘭只說「閃到腰」，未回應其他問題。民眾黨中央委員、台中黨部主委江和樹也前來拈香致意。

江和樹向記者轉達柯媽狀況：「目前算是穩定了」，柯媽非常感謝外界的關心，尤其是守在看守所外面陪伴柯文哲的小草們，在天氣這麼冷還下雨的情況下，還有這麼多支持者陪著柯文哲，她非常感謝，柯媽還特地跟他說，如果有遇到小草要跟他們說一聲「謝謝」，也非常感謝所有關心柯家的人。

江和樹表示，連台中市長盧秀燕都特別關心柯家狀況，因為當時柯文哲在當市長時，一直在關心盧秀燕的身體狀況，她也非常感恩這一點，只是擔心家屬不想讓外界打擾的情況之下，如果特地來的話擔心家屬不方便。

至於柯爸告別式的時間，江和樹說，家屬今天還在討論，外界說3月2日時間是錯誤的，家屬也正在安排討論，若有消息也會跟外界報告。在治喪過程中，也看見柯家的辛苦。

記者問及柯文哲何時會來奔喪？江和樹說，這部分家屬會去安排，因為只有一次的時間而已，會在特定的時間、可允許的範圍內做到盡孝道的方式，盡量不要讓外界來打擾。

江和樹也呼籲，因柯家屬純佛教，所以沒有燒紙香，也要讓外界知道一下，也因為場地空間的關係，花籃等目前看起來都是不需要的，今天看到很多的民意代表都有前來關心，柯媽非常客氣。他也跟柯媽說：「其實女兒都來了、兒子都在這裡了，其實她可以回去家裡休息」，但柯媽還是說：「歹勢啦」。