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時代力量2.0成真？媒體人爆黃國昌邀徐永明、陳椒華入民眾黨

聯合新聞網／ 綜合報導
黃國昌15日成功當選民眾黨新黨主席。有媒體人爆料指出，黃有意邀請前時代力量主席徐永明、陳椒華加入民眾黨。對此，民眾黨發言人戴于文否認。聯合報系資料照／記者曾原信 攝影
黃國昌15日成功當選民眾黨新黨主席。有媒體人爆料指出，黃有意邀請前時代力量主席徐永明、陳椒華加入民眾黨。對此，民眾黨發言人戴于文否認。聯合報系資料照／記者曾原信 攝影

民眾黨立委黃國昌於15日以高票擊敗對手蔡壁如，成功當選民眾黨新任黨主席。媒體人邱明玉17日則爆料指出，黃國昌有意邀請和自己關係密切的前時代力量主席徐永明陳椒華加入民眾黨。對此消息，陳椒華否認，表示與黃國昌最近並未見面；而徐永明則電話關機未予回應。民眾黨發言人戴于文也表示此傳聞是「無中生有」。

蔡壁如曾在民眾黨主席補選前2天，透過媒體聯絡群組轉發文宣指出，若黃國昌當選黨主席，將導致民眾黨變成「時代力量2.0」，引起爭議。17日，邱明玉則在政論節目《94要客訴》中爆料，有兩位對黃國昌很重要的人士將加入民眾黨，分別是陳椒華、徐永明。

邱明玉進一步指出，黃國昌可能會委任陳椒華擔任中央委員，但因為她是時代力量終身黨員且曾擔任過黨主席，若加入民眾黨，將引發時代力量是否開除其黨籍的問題。至於徐永明，邱明玉表示，徐永明已提交加入民眾黨的申請，但黃國昌可能不會讓他擔任中央委員。

根據「自由時報」報導，對於將加入民眾黨的傳言，陳椒華表示並無此事，近期也未與黃國昌見面；徐永明則是電話關機，未回應。對於邱明玉的爆料，民眾黨發言人戴于文表示，這種不實的消息已經在台灣媒體界司空見慣，對於捏造假訊息的行為感到遺憾。

徐永明 民眾黨 陳椒華 黃國昌

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