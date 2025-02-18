時代力量2.0成真？媒體人爆黃國昌邀徐永明、陳椒華入民眾黨

民眾黨立委黃國昌於15日以高票擊敗對手蔡壁如，成功當選民眾黨新任黨主席。媒體人邱明玉17日則爆料指出，黃國昌有意邀請和自己關係密切的前時代力量主席徐永明、陳椒華加入民眾黨。對此消息，陳椒華否認，表示與黃國昌最近並未見面；而徐永明則電話關機未予回應。民眾黨發言人戴于文也表示此傳聞是「無中生有」。

蔡壁如曾在民眾黨主席補選前2天，透過媒體聯絡群組轉發文宣指出，若黃國昌當選黨主席，將導致民眾黨變成「時代力量2.0」，引起爭議。17日，邱明玉則在政論節目《94要客訴》中爆料，有兩位對黃國昌很重要的人士將加入民眾黨，分別是陳椒華、徐永明。

邱明玉進一步指出，黃國昌可能會委任陳椒華擔任中央委員，但因為她是時代力量終身黨員且曾擔任過黨主席，若加入民眾黨，將引發時代力量是否開除其黨籍的問題。至於徐永明，邱明玉表示，徐永明已提交加入民眾黨的申請，但黃國昌可能不會讓他擔任中央委員。

根據「自由時報」報導，對於將加入民眾黨的傳言，陳椒華表示並無此事，近期也未與黃國昌見面；徐永明則是電話關機，未回應。對於邱明玉的爆料，民眾黨發言人戴于文表示，這種不實的消息已經在台灣媒體界司空見慣，對於捏造假訊息的行為感到遺憾。