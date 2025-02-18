大罷免民進黨走到第一線？吳思瑤：看朝野協商結果

針對民進黨立院黨團總召柯建銘提到大罷免行動中，賴清德總統是最大咖，準備要壓軸出場，但傳出總統府表示從來沒有討論過賴總統出場這件事情。民進黨團幹事長吳思瑤上午回應預告，如果今天（18日）下午中央政府總預算朝野協商沒有結果，民進黨將會從第二線走到第一線，協助民團罷免藍委的行動。

吳思瑤表示，賴清德主席很早就定調，針對立法院強行通過的法案和刪減部份總預算，他一定會依循憲法所授權，用憲政的方式來解決，如果今天總預算協商沒有正向的結果，他將依循憲法所授權力，不會放棄民主救濟的程序。當然，賴總統也已依據憲法第44條，針對總預算窒礙難行之處邀集各院召開院際協商 希望各院能夠理性對話。

吳思瑤話鋒一轉指出，賴總統表示，罷免是人民的權利，沒有人可以主導也沒有人可以阻擋，民進黨尊重人民意見的行使，也會站在第二線協助人民。吳思瑤最後還表示，賴總統點出，如果大罷免到最後，民進黨的立委被點名惡霸亂霸，黨中央當然會出面協助這些立委，不會只是站在第二線。