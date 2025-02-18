國防預算將增至GDP3% 王鴻薇：更憂台積電變「美積電」

賴清德總統宣示將以編列特別預算方式，持續推動國防預算達到GDP3%以上目標，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，美國總統川普要求不只如此，我國要一味接受對方予取予求？這是賴政府課題，而更令人擔心的是川普希望台積電到美國投資，未來恐只有「美積電」。

王鴻薇指出，台灣現在地卻面臨非常困難的困境，賴清德願意把國防支出增加，但事實上川普要求不只如此，川普曾講過應要到GDP10%，但這是不可能的任務，我國是不是一味接受對方予取予求、全民買單？這是賴政府課題。

王鴻薇表示，現在更擔心的是，川普不只希望台積電到美國投資，還強逼英特爾（intel）公司跟台積電的「婚姻」，要求「強娶」英特爾，這樣做法令人擔心台灣半導體的高階技術都要送美國，未來變成沒有台積電，只有「美積電」，甚至「美積電」還送給英特爾。

王鴻薇認為，政府應該好好因應，但大家可以看到賴政府有興趣的是大罷免，一再講說要和不要戰、對外有挑戰，但現在看起來執政黨對內是不停創造對立，這不是解決問題的方法。