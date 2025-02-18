夏立言率國民黨代表團訪美 將與川普政府核心溝通

美國總統川普上任後，國民黨主席朱立倫指派由副主席夏立言率團訪美，與川普政府、國會、和智庫針對台美議題深度交流。同時，朱立倫昨在中央黨部先後接見華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「台美政策計畫」（TUPP）訪團及蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）訪團一行。

此次訪美團由夏立言領軍，成員包括立委陳永康、中山大學教授楊念祖、國民黨國際事務部主任黃介正。國民黨駐美處秦日新代表及主任沈正浩也在華府陪同代表團，將與美方廣泛討論雙方的優先事項，以期共同維護台海和平穩定。

沈正浩指出，夏立言、陳永康、楊念祖三位均曾任國防部副部長，陳永康且為立法院外交國防委員會跨黨派敬重的立委，足見朱立倫對國防安全、對美關係的高度重視。此行將參加由美國智庫舉辦的印太安全兵棋推演，為台海和平穩定把脈。訪團結束行程後，黃介正、秦日新將續留華府，與美方展開深入對話。

沈正浩說明，國民黨代表團將直接與川普政府核心人士進行基於互信、共榮的順暢且有效的溝通，也將確保美國新政府正確並深入地理解國民黨的外交、國防、兩岸政策優先事項。

此外，朱立倫昨天會見兩個華府重要智庫訪團。他表示，近年來國際政治發生許多變化，國民黨將持續遵循中道理性的「親美、友日、和陸」政策，務實穩健地推動台美合作、關係深化；並堅持「國防」與「對話」並進的2D戰略，不做麻煩製造者，並為區域和平穩定做出貢獻。

朱立倫說，，能源議題對台灣是重中之重，能源供應的穩定不僅與高科技產業、AI產業的發展息息相關，更牽動著我國的國家安全。根據最新民調，有超過七成的民意支持修法核電延役，這不僅是民意，更是全球推動「非碳家園」的趨勢。國民黨將持續與主流民意站在一起，呼籲民進黨正視台灣能源供應穩定的困境，對錯誤的能源政策也應即懸崖勒馬。

朱立倫也說，作為最大在野黨主席，他十分樂見與執政黨一同攜手合作，共同為台灣的未來打拚。針對國內朝野的緊張關係，他再度呼籲賴總統，台灣「要和不要鬥」。面對國際社會的多變情勢，國內的團結一致至關重要。