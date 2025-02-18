快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

聽新聞
0:00 / 0:00

夏立言率國民黨代表團訪美 將與川普政府核心溝通

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨訪美團由副主席夏立言（左三）領軍，成員包括立委陳永康、中山大學教授楊念祖、國民黨國際事務部主任黃介正。國民黨駐美處秦日新代表及主任沈正浩也在華府陪同。圖／國民黨提供
國民黨訪美團由副主席夏立言（左三）領軍，成員包括立委陳永康、中山大學教授楊念祖、國民黨國際事務部主任黃介正。國民黨駐美處秦日新代表及主任沈正浩也在華府陪同。圖／國民黨提供

美國總統川普上任後，國民黨主席朱立倫指派由副主席夏立言率團訪美，與川普政府、國會、和智庫針對台美議題深度交流。同時，朱立倫昨在中央黨部先後接見華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「台美政策計畫」（TUPP）訪團及蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）訪團一行。

此次訪美團由夏立言領軍，成員包括立委陳永康、中山大學教授楊念祖、國民黨國際事務部主任黃介正。國民黨駐美處秦日新代表及主任沈正浩也在華府陪同代表團，將與美方廣泛討論雙方的優先事項，以期共同維護台海和平穩定。

沈正浩指出，夏立言、陳永康、楊念祖三位均曾任國防部副部長，陳永康且為立法院外交國防委員會跨黨派敬重的立委，足見朱立倫對國防安全、對美關係的高度重視。此行將參加由美國智庫舉辦的印太安全兵棋推演，為台海和平穩定把脈。訪團結束行程後，黃介正、秦日新將續留華府，與美方展開深入對話。

沈正浩說明，國民黨代表團將直接與川普政府核心人士進行基於互信、共榮的順暢且有效的溝通，也將確保美國新政府正確並深入地理解國民黨的外交、國防、兩岸政策優先事項。

此外，朱立倫昨天會見兩個華府重要智庫訪團。他表示，近年來國際政治發生許多變化，國民黨將持續遵循中道理性的「親美、友日、和陸」政策，務實穩健地推動台美合作、關係深化；並堅持「國防」與「對話」並進的2D戰略，不做麻煩製造者，並為區域和平穩定做出貢獻。

朱立倫說，，能源議題對台灣是重中之重，能源供應的穩定不僅與高科技產業、AI產業的發展息息相關，更牽動著我國的國家安全。根據最新民調，有超過七成的民意支持修法核電延役，這不僅是民意，更是全球推動「非碳家園」的趨勢。國民黨將持續與主流民意站在一起，呼籲民進黨正視台灣能源供應穩定的困境，對錯誤的能源政策也應即懸崖勒馬。

朱立倫也說，作為最大在野黨主席，他十分樂見與執政黨一同攜手合作，共同為台灣的未來打拚。針對國內朝野的緊張關係，他再度呼籲賴總統，台灣「要和不要鬥」。面對國際社會的多變情勢，國內的團結一致至關重要。

此次德國馬歇爾基金會（GMF）「台美政策計畫」（TUPP）訪團由該會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）帶隊，共計13位外賓來訪；蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）則協同CSIS國際安全計畫主任 Seth Jones、CSIS戰爭、非常規威脅及恐怖主義計畫主任 Daniel Byman及蘭德公司中國研究中心代理副主任 Gerard DiPippo來訪。

國民黨主席朱立倫昨天接見華府智庫德國馬歇爾基金會(GMF)「台美政策計畫」(TUPP)訪團。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫昨天接見華府智庫德國馬歇爾基金會(GMF)「台美政策計畫」(TUPP)訪團。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫昨接見蘭德公司中國研究中心主任白明(Jude Blanchette)訪團。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫昨接見蘭德公司中國研究中心主任白明(Jude Blanchette)訪團。圖／國民黨提供

主任 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫：國民黨不做麻煩製造者 願和執政黨攜手合作

嚇阻俄唯一方法…英相施凱爾：歐部隊在烏克蘭部署需有美當後盾

涉貪紐約市長亞當斯靠攏川普 4副市長集體請辭

【專家之眼】美國務院更新美台關係現況 台灣看不清楚

相關新聞

【重磅快評】親中保台靈肉分離 賴總統還信賴曹顧問？

聯電創辦人曹興誠被爆出多年前婚外情和不雅照，成為這兩天最熱門的八卦話題，曹興誠私生活與大眾無關，問題是，賴清德總統指派曹興誠擔任「全社會防衛韌性」顧問，全社會防衛攸關國家安全，曹興誠號稱抗中保台的「任性」言行，不免讓人產生靈肉分離的錯覺，曹興誠還能擔任賴總統的顧問嗎？

時代力量2.0成真？媒體人爆黃國昌邀徐永明、陳椒華入民眾黨

民眾黨立委黃國昌於15日以高票擊敗對手蔡壁如，成功當選民眾黨新任黨主席。媒體人邱明玉17日則爆料指出，黃國昌有意邀請和自己關係密切的前時代力量主席徐永明、陳椒華加入民眾黨。對此消息，陳椒華否認，表示與黃國昌最近並未見面；而徐永明則電話關機未予回應。民眾黨發言人戴于文也表示此傳聞是「無中生有」。

王大陸逃兵役 兵役局：超過緩徵年限排下月入伍

33歲王大陸傳出逃兵被捕，檢方今（18）日發動搜索、約談，據悉藝人王大陸等10人遭逮捕，目前正在偵訊中。據了解，王大陸今...

大廳漆黑、電梯未全數運轉 南服中心：預算遭刪要節流

立法院刪減行政院5處服務中心業務費，為省電費，設在高雄的南部服務中心1樓大廳電燈、空調、電視牆及電梯局部停擺，大廳黑漆漆...

曹興誠稱親密照是AI合成 凌濤向調查局檢舉籲公布鑑定

聯電前董事長曹興誠被爆出多張親密不雅照片，他表示照片為合成，會對散播者提告求償。國民黨國政基金會副執行長凌濤今天表示，曹興誠的照片過於逼真，他已向法務部調查局檢舉，並呼籲政府介入查明、認證該照片是否為AI合成，以防範中共透過女子接近曹興誠，引發國安危機。

潛艦國造改特別預算 李彥秀：想速灌軍費到GDP3%

傳潛艦國造預算可能改成「特別預算」，國民黨立委李彥秀今表示，將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，不會增加整體GDP占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。