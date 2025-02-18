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潛艦國造可能改特別預算 王定宇支持
賴清德總統上周宣示將以編列特別預算方式，將國防預算占我國國內生產毛額（GDP）比例，提高至3％以上，傳出潛艦國造可能改特別預算。民進黨立委王定宇表示，國造潛艦是較明顯可以採用特別預算的標的，支持此構想。
王定宇指出，每建造一艘戰艦都要花相當長的時間，無論是現在已決定要建造的七艘潛艦，或是未來永續發展，採用特別條例做規範，把預算上限訂好，跨年度來執行，就不會因為執政更迭，影響到戰力取得。
王定宇表示，潛艦的特別預算制定細節，留待國安高層討論，關於特別預算未來若要提出的流程，會先提出特別條例，待立院審議通過之後，再來編列特別預算。民眾屆時要張大眼睛好好監督國會，檢視不同政黨立委是否以國家安全為重、以台灣利益為先，還是把國防拿來當政黨鬥爭的工作。
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