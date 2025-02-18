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曹興誠婚外情疑雲 凌濤：具名檢舉不會讓他拖時間

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
聯電創辦人曹興誠被爆料婚姻期間有婚外情，對象還是大陸女子，但他指內容不實；國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示自己也向調查局檢舉此事。本報資料照片
聯電創辦人曹興誠被爆料婚姻期間有婚外情，對象還是大陸女子，但他指內容不實；國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示自己也向調查局檢舉此事。本報資料照片

聯電創辦人曹興誠被媒體人謝寒冰爆料婚姻期間有婚外情，對象還是大陸女子，但他指內容不實，已喊話要告；國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示自己也有具名向調查局檢舉此事，盼查明事實。

凌濤指出，立委羅致政、趙天麟曾在立法院任國防外交委員，卻分別涉及影音與中國大陸籍女子，引發外界對特務滲透疑慮。曹興誠與綠營高層關係匪淺，若遭滲透，恐對國安構成嚴重威脅。

凌濤表示，曹興誠雖發聲明強調照片是合成，也說會對散布者提高，但他曾說要讓該女「無處容身」，間接證實該女子存在。而曹也確實比其他人更需要出面說清楚，畢竟他曾一度放棄中華民國國籍，甚至站在中共立場，指責國民黨可能觸及「反分裂國家法」，這些言行與有違反「反滲透法」疑慮，是否可能是臥底，調查局應一併調查。

凌濤也說，曹興誠的照片過於逼真，檢舉是希望政府介入查明，認證照片是否為 AI 合成，防範中共透過女子接近曹，引發國安危機。如今，曹質疑照片造假，卻不請調查局鑑定，明顯是在拖延時間，「我不會讓他得逞」，也呼籲調查局收到案件後，應明確對外公布鑑定結果的時間。

凌濤 曹興誠

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