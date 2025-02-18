民調七成挺核電延役 黃士修：核能是唯一社會共識的綠色能源

國民黨昨公布能源政策民調，七成支持核電延役，六成支持將非核改為非碳家園。核能流言終結者創辦人黃士修表示，核能是目前唯一取得社會共識的綠色能源，連再生能源都沒有全民普查過，誰要阻擋能源政策回歸正軌，誰就是既得利益的走狗，民主與科學之敵。

黃士修指出，昨日民調記者會反過來看，堅持非核家園的只剩兩成五，反對核電延役只剩兩成。正如2018年以核養綠公投證明的，全國六成民眾支持核能。甚至連核電廠附近的居民，也同樣有六成支持度，從那之後，反核團體再也不敢宣稱民意，卻更緊密依附政治權力。

黃士修表示，如今，反核從四成民意變成只剩四分之一民意。可怕的是，它們根本不在乎，躲起來繼續吃人肉。國民黨主席朱立倫宣布推動修法核電延役，並把「非核家園」從環基法拔掉。修法本質上是立場之爭，法案細節其次。

他說，類似股市的多空交戰，2011年福島核災，相當一次恐慌性暴跌。空方即反核方，抓準機會血洗大盤。馬政府則不斷被觸發停損，越跌越深。民進黨結合社運，一舉奪得主導權。2016年蔡政府上台，將非核家園塞入電業法，並發展錯綜複雜的利益結構。2018年以核養綠公投，人民力量好不容易逆襲，把電業法之中的非核條款刪除，但利益結構的壓力太沉重，即使歷經三次全國大停電，每次都把多方打回去，壓得台灣抬不起頭。

黃士修說，民進黨自己做的多份民調，如果合併大選，有中間選民投票，核四是會過的。所以必須不擇手段，一天之內三讀修法脫鉤大選。2021年核四公投，投票率低到正反方皆未過門檻。下場就是持續廢核，每年燒掉一座核四廠的成本。然而，世界不會因為台灣而停止轉動。

黃士修說，歐盟將核能列入綠色政綱、美國強力推動核能戰略。七巨頭MSFT、AMZN、META、GOOGL、AAPL、TSLA、NADA，都表明核能對AI時代的關鍵地位。它們的背後，有聯合國在推動24/7 CFE，全天候無碳能源。科學、民主、國際，全都站在核能這一邊。

然而，黃士修質疑，民進黨豢養的反核勢力，雖然被打得跟智障一樣，仍然試圖屏蔽資訊，欺騙大眾。例如綠盟，明明人氣慘不忍睹，卻聘越來越多研究員，辦越來越多活動，過得真滋潤。這些人活躍的代價，是犧牲國防安全、人民健康，血淋淋的賣台。連要賣天然氣的美國，都多次警告「台灣人，你們瘋了嗎？」

黃士修呼籲，請把握最後的機會，讓真正的民意發聲。告訴政客「我們不管什麼藍綠白，你們愛玩就去玩。」核能是目前唯一取得社會共識的綠色能源，連再生能源都沒有全民普查過。如果社會大眾知道，廢核的風光，是燒更多火力，台電虧損四千億，那還叫綠電嗎？