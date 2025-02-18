美官網刪「不支持台獨」…陳學聖揭川普意圖：拿到籌碼 台灣被犧牲

美國務院13日更新官網有關台美關係的介紹，其中刪除了「不支持台灣獨立」的句子，引發外界關注。對此，前國民黨立委陳學聖認為，台灣要小心是否已成為美中角力、美觸痛中方的犧牲品。

陳學聖昨（17）日在臉書發文表示，看到美國國務院更新官網，賴清德總統等一掛人，想必喜出望外，雀躍心頭，「只是會不會高興的太早？我們是否已成了川普口中美中角力、觸痛中方的筆尖？真的要小心！」

陳學聖指出，拜登政府早在2022年，也曾在官方網站刪除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等語句，但沒多久，就又全部恢復，所以川普這麽作，也不算第一次，會不會不久也恢復，真的要觀察，沒什麼好高興的。

陳學聖表示，最令人擔憂的是，川普就是要用中國最在乎、最敏感的台獨議題，一方面來激怒中國，也同時要台灣感謝，提高對美投資和採購，然後再用談判，要中方付出紅利代價，之後妥協，「美國拿到籌碼，台灣就被犧牲了！」

陳學聖指出，看烏俄戰爭最新發展，美俄已上談判桌，不僅烏克蘭沒有講話餘地，還被要求割地停火，「過去三年烏俄戰爭，滿目瘡痍，死了這麽多人，最後竟然是白忙一場！台灣人還看不懂嗎？」