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朱立倫：國民黨不做麻煩製造者 願和執政黨攜手合作

中央社／ 台北18日電

國民黨主席朱立倫17日接見華府智庫訪團表示，國民黨將持續遵循中道理性的「親美、友日、和陸」政策，推動台美合作、關係深化，堅持「國防」與「對話」並進的2D戰略，不做麻煩製造者，為區域和平穩定做出貢獻。

朱立倫指出，做為最大在野黨主席，他十分樂見與執政黨攜手合作，共同為台灣的未來打拚。針對國內朝野的緊張關係，他再度呼籲總統賴清德，台灣「要和不要鬥」。面對國際社會的多變情勢，國內的團結一致至關重要。

國民黨今天發出新聞稿表示，朱立倫17日在中央黨黨部接見華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「台美政策計畫」（TUPP）訪團及蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）訪團一行，針對台美關係及能源問題深度交換意見，會談氣氛熱絡融洽。

朱立倫表示，能源議題對台灣也是重中之重，能源供應的穩定不僅與高科技產業、AI人工智慧產業的發展息息相關，更牽動著台灣的國家安全。

他說，根據最新民調，有超過7成的民意支持修法核電延役，這不僅是民意，更是全球推動「非碳家園」的趨勢。國民黨將持續與主流民意站在一起，並呼籲民進黨正視台灣能源供應穩定的困境，對於錯誤的能源政策也應即懸崖勒馬。

台美關係 國民黨 朱立倫

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