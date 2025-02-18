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劉彥澧德州撲克競技惹風波 綠黨團酸徐巧芯老公請辭專心打牌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員民進黨團今天開記者會，炮轟是否研討會主委劉彥澧特休打牌，質疑市長盧秀燕知道嗎？記者陳秋雲/攝影
台中市議員民進黨團今天開記者會，炮轟是否研討會主委劉彥澧特休打牌，質疑市長盧秀燕知道嗎？記者陳秋雲/攝影

針對名嘴溫朗東爆立委徐巧芯老公劉彥澧，請假參加「德州撲克」競技，台中市議會民進黨團今開記者會，砲轟新光三越氣爆事件造成4死37傷，劉身為研考會主委，竟請假競技？黨團要求劉考慮請辭，專心打牌，更質疑市長盧秀燕知情嗎？請說明白。劉彥澧說，這是1月上旬參加比賽，不會再參加後續競賽。

民進黨團總召王立任、張家銨指出，台中市從去年底發生大肚倉儲大火釀九人死亡，新光三越氣爆事件造成4死37傷，台中氣氛低迷，社會各界震驚與悲痛。悲劇發生後，市政府倉促啟動全市百貨賣場的安全稽查，結果六家百貨業者中有五家不合格，甚至還查獲有瓦斯洩漏等嚴重公共安全危機，可見市府長期以來對公共安全監管鬆散，危及市民安全。

王立任說，市民的安全不能等，難道要等比賽完空閒時間再來考核市政？他要求市府團隊應重視市民安全，擺第一位。否則就應考量是否請辭，把位置讓給有心做好市政的人。

副總召張芬郁及議員陳雅惠說，市府救災、緊急補救監管漏洞的關鍵時刻，雖然德州撲克是合法競技，但市政千頭萬緒，市府各單位理應全力應對公安問題，如果研考會好好監督公安措施，很多事情說不定不會發生。議員質疑主管比賽重於市政，市長知情嗎？請說清楚。

劉彥澧說，最近一次比賽是在1月上旬，他曾請特休一到兩次參賽。他表示德州撲克是合法競技，如今因政治攻防，他不希望因自己的緣故造成這項競技被汙外化。他說因自己身分被質疑，不會再參加接下來的晉級比賽。

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