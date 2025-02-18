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傳潛艦國造可能改特別預算 白委籲誠心溝通勿模糊焦點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院去年審查國防預算，潛艦國造再度成為焦點。圖／聯合報系資料照片
立法院去年審查國防預算，潛艦國造再度成為焦點。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統宣示將以編列特別預算方式，持續推動國防預算達到GDP3%以上目標，傳出規劃將既有軍購計畫列入特別預算。民眾黨立委林憶君表示，面對中共武力威脅不斷升高，適當提高國防預算有其必要，政府應該誠心與國會溝通，而非逼迫在野黨同意編列特別預算。

賴總統上周召開國安高層會議，提出新年度三大工作，包括展現保衛國家決心，持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，編列特別預算使國防預算達到GDP3%以上目標，傳出配合美國總統川普上台，潛艦國造可能列入特別預算，並且爭取在今年以內通過。

林憶君透過新聞稿表示，立法院去年審查114年「潛艦國造」計畫預算，當時發現計畫還在測試階段，國防部就急著編列「後續艦」預算，民眾黨團也特別提醒，賴政府未來不要企圖欺騙國會，再用編列特別預算的方式規避國會監督，影響國家財政紀律。

林憶君指出，近年面對中共對台武力威脅不斷升高，適當提高我國國防預算絕對有其必要性，在野黨立委一定都會全力支持，但是在編列相關預算的時候，國防部也應該清楚告訴國人，這些錢究竟是花到哪裡去。

林憶君認為，賴政府應該要拿出誠心與立法院溝通，好好清楚說明國防預算的編列來源與用途，而非藉機模糊焦點，全部只會「政治考量」，逼迫在野黨同意編列特別預算，更企圖為大罷免添柴火。

國防部 國防預算 潛艦國造

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