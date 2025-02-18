曹興誠稱親密照是AI合成 凌濤向調查局檢舉籲公布鑑定

聯電前董事長曹興誠被爆出多張親密不雅照片，他表示照片為合成，會對散播者提告求償。國民黨國政基金會副執行長凌濤今天表示，曹興誠的照片過於逼真，他已向法務部調查局檢舉，並呼籲政府介入查明、認證該照片是否為AI合成，以防範中共透過女子接近曹興誠，引發國安危機。

凌濤表示，民進黨前立委羅致政與趙天麟皆曾在立法院國防外交委員會任職，卻分別涉及影音與陸籍女子，引發外界對特務滲透的疑慮。而曹興誠與綠營高層關係匪淺，若遭滲透，恐對國安構成嚴重威脅。

曹興誠昨發聲明，強調「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，這些都是合成的。我確定會對散播者提告求償。」凌濤說，曹興誠先前曾表示要讓該女子「以後在中國無處容身」，此番話形同間接承認該女子的存在，幾乎已是確定事實。

凌濤認為，曹興誠確實比其他人更需要出面說清楚，也更值得國安單位深入調查。畢竟，他曾一度放棄中華民國國籍，甚至曾站在中共立場，指責國民黨可能觸及「反分裂國家法」。這些言行與中共立場緊密契合，已引發違反「反滲透法」第五條等條例的疑慮。他是否可能是臥底？必須由法務部調查局一併深入調查。

凌濤說，過去他曾指控前農委會主委陳吉仲的研究涉抄襲，但他未請學術機關鑑定，最終曠日廢時，並在二審敗訴確定。如今，曹興誠質疑照片造假，卻不請調查局鑑定，反而揚言提告，明顯是在拖延時間。不會讓他得逞。因此，他呼籲調查局收到案件後，應明確對外公布鑑定結果的時間，且此事涉及國家安全，調查結果不得再次被隱匿。