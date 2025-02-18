赴德州撲克競賽 劉彥澧：合法合規但考慮不再參加

台北市議員徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧昨晚遭到名嘴爆料，上班時間翹班打德州撲克。劉彥澧今天回應，自己是請特休參賽，德州撲克也是合法、合規的競技運動，不該被汙名化，不過他也會反省自己的身分，未來考慮不再參加。

聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠近期遭爆有陸籍小三，徐建議曹先交代私德再說。名嘴溫朗東昨天晚上在臉書爆料，徐關心他人不如關心自己的老公，劉彥澧上班日打德撲，也不知道有沒有請假，而且許多德撲場子還是黑道與詐騙經營。

劉彥澧今天參加台中市府市政會議，會後接受媒體訪問。他說，1月上旬參加的比賽全名是「華人德州撲克競技台灣大賽」，本身是合法的正式錦標賽，有數千名選手參加，包含國際選手，成績都會列入國際積分；大會使用的「籌碼」也不是現金，而是分數，並非賭博行為，比賽地點也是在台北德州撲克競技協會的合法場館。

劉彥澧表示，德州撲克在國際間已經被認定是運動競技，和象棋、圍棋與橋牌類似，他學生時代就有學習，如今也會利用閒暇之餘參加比賽，擔任主委後印象中參加過10多次，大多是利用例假日，少數2、3次則是請特休參加，包含1月上旬遭溫朗東爆料這次，也是請特休。

劉彥澧解釋，他每年有14天的特休假，可以從事旅遊、休閒，不需要任何理由；他參加德撲比賽若請假，用的都是這類特休，而非請事假。1月上旬的比賽印象中沒有得名，不過過去也有得名過，詳細情況得回去查。

劉彥澧說，自己的身分參加這類競技，可能導致社會大眾的誤解或不諒解，認為公務員休假或假日也不適合參加，也讓德撲本身陷入政治化的討論，未來可能考慮不再參賽；但也強調，這是合法的比賽，不希望被汙名化，參賽的名眾都是合法合規。