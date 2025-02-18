快訊

王大陸驚爆逃兵役！遭警方逮捕偵訊中：下午移送北檢

學術修羅場／昔分級制釀高退稿率 今投本土期刊像擲筊

有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

赴德州撲克競賽 劉彥澧：合法合規但考慮不再參加

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府研考會主委劉彥澧遭爆上班時間打德撲，劉今天回應，參加的是合法競技比賽，也有請特休，不希望這項運動被汙名化，未來可能考慮不再參賽。記者陳敬丰／攝影
台中市政府研考會主委劉彥澧遭爆上班時間打德撲，劉今天回應，參加的是合法競技比賽，也有請特休，不希望這項運動被汙名化，未來可能考慮不再參賽。記者陳敬丰／攝影

台北市議員徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧昨晚遭到名嘴爆料，上班時間翹班打德州撲克。劉彥澧今天回應，自己是請特休參賽，德州撲克也是合法、合規的競技運動，不該被汙名化，不過他也會反省自己的身分，未來考慮不再參加。

聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠近期遭爆有陸籍小三，徐建議曹先交代私德再說。名嘴溫朗東昨天晚上在臉書爆料，徐關心他人不如關心自己的老公，劉彥澧上班日打德撲，也不知道有沒有請假，而且許多德撲場子還是黑道與詐騙經營。

劉彥澧今天參加台中市府市政會議，會後接受媒體訪問。他說，1月上旬參加的比賽全名是「華人德州撲克競技台灣大賽」，本身是合法的正式錦標賽，有數千名選手參加，包含國際選手，成績都會列入國際積分；大會使用的「籌碼」也不是現金，而是分數，並非賭博行為，比賽地點也是在台北德州撲克競技協會的合法場館。

劉彥澧表示，德州撲克在國際間已經被認定是運動競技，和象棋、圍棋與橋牌類似，他學生時代就有學習，如今也會利用閒暇之餘參加比賽，擔任主委後印象中參加過10多次，大多是利用例假日，少數2、3次則是請特休參加，包含1月上旬遭溫朗東爆料這次，也是請特休。

劉彥澧解釋，他每年有14天的特休假，可以從事旅遊、休閒，不需要任何理由；他參加德撲比賽若請假，用的都是這類特休，而非請事假。1月上旬的比賽印象中沒有得名，不過過去也有得名過，詳細情況得回去查。

劉彥澧說，自己的身分參加這類競技，可能導致社會大眾的誤解或不諒解，認為公務員休假或假日也不適合參加，也讓德撲本身陷入政治化的討論，未來可能考慮不再參賽；但也強調，這是合法的比賽，不希望被汙名化，參賽的名眾都是合法合規。

名嘴溫朗東稱，國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧在上班日打德州撲克，有翹班之虞。徐巧芯說，她先生今早已說明，當日他有請假但絕不護短。圖／聯合報系資料照片
名嘴溫朗東稱，國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧在上班日打德州撲克，有翹班之虞。徐巧芯說，她先生今早已說明，當日他有請假但絕不護短。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯 德州撲克 特休

延伸閱讀

老公被名嘴爆玩德州撲克 徐巧芯：不護短 盼好好反省

溫朗東指蹺班打德州撲克 徐巧芯老公劉彥澧說原因

柯爸病逝等不到柯文哲出看守所 徐巧芯：藍白共同改革司法

支持罷藍委店家被查水表？ 北市長蔣萬安斥：不實指控給予譴責

相關新聞

赴德州撲克競賽 劉彥澧：合法合規但考慮不再參加

台北市議員徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧昨晚遭到名嘴爆料，上班時間翹班打德州撲克。劉彥澧今天回應，自己是請特休參賽，...

謝寒冰爆曹興誠出軌遭詛咒 他問賴清德還縱容側翼 ?

資深媒體人謝寒冰爆料聯電創辦人曹興誠十年前曾在有婚姻狀態下，出軌小40歲的陸籍女子，更流出多張親密照。曹興誠已表示將提告...

老公被名嘴爆玩德州撲克 徐巧芯：不護短 盼好好反省

名嘴溫朗東稱，國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧在上班日打德州撲克，有翹班之虞。徐巧芯今日表示，絕不護短，希望丈夫如聲明所述，好...

溫朗東指蹺班打德州撲克 徐巧芯老公劉彥澧說原因

聯電創辦人曹興誠遭爆料疑有中國籍小三，對此徐巧芯建議曹興誠先交代清楚私德爭議。溫朗東則爆立委徐巧芯老公蹺班打德州撲克，據...

被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

民眾黨立委黃國昌上周當選黨主席，成為前主席柯文哲接班人，卻遭媒體爆料，在野在立院推「藐視國會罪」引發違憲爭議時，民眾黨立...

影／柯爸病逝 黃國昌百日恐不便現身 高虹安將拈香致意

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天上午8時許在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。民眾黨新竹黨部主委李國璋今早也前來拈香致意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。