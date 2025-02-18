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府否認罷免「大咖壓軸」說 王鴻薇：看來失敗砍頭是柯建銘

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／本報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／本報資料照片

民進黨立法院黨團總召柯建銘「最大咖壓軸出場」一說引發討論，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，柯與賴清德總統根本在「唱雙簧」，且賴比柯更沒「Guts」，躲在後面是不想為大罷免可能失敗負責；黨團還批，大罷免是大陰謀，劍指立法院長及2026縣市長，國民黨從黨中央到地方會團結作戰。

柯建銘接受專訪時表示，提出大罷免前曾和賴清德、行政院長卓榮泰溝通，並暗示賴會出面號召大罷免，「最大咖出場一定壓軸，現在沒出來是避免抹黑」。府方人士昨表示，總統始終尊重公民團體自主行動，從未討論「出場」問題。

王鴻薇表示，真沒想到總統府打臉柯建銘，但賴清德貴為總統及民進黨主席，柯建銘大罷免言論也是公開講，而非私下放話，所以賴柯兩人根本在「唱雙簧」，且賴比柯更沒「Guts」，柯至少敢衝敢打，賴躲在後面，是否害怕大罷免失敗負責？如此看來，失敗最後要拉去砍頭的就是柯。

另外，王鴻薇提到，現在罷團一下要罷免30幾個立委，國民黨一定會團結，包含黨中央，縣市首長也會在行政中立範圍內協助。這場大罷免是大陰謀，不只針對區域立委，未來若罷免成功，還要罷免立法院長韓國瑜；敲山震虎，大罷免也是2026縣市長前哨戰，國民黨會全力以赴，大家團結共同作戰。

國民黨 柯建銘 罷免

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