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黃珊珊遭爆不合黃國昌 凌濤：民進黨協力者角色敗露

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照片

鏡週刊報導指，民眾黨立委黃珊珊向前主席柯文哲抱怨，指民眾黨團總召黃國昌和國民黨在立院強推「藐視國會罪」等法案，「國昌收不回來」，國民黨也拉不住。國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，黃珊珊的無間道角色已行跡敗露，代表她就是民眾黨內的民進黨協力者。

凌濤今天在「誰來早餐」直播表示，鏡週刊上周指黃珊珊向柯文哲請命「要跟國台辦聊聊」，又選擇出國、不出席選罷法覆議案投票，讓民眾黨和小草承受民進黨所有壓力，也不出來講清楚，存何居心？現在她不演了，這份LINE訊息證明，黃珊珊確實是中間的影武者，還跟柯文哲吹耳邊風，一點格局都沒有。

凌濤表示，黃珊珊還對柯說，接下來財劃法她會去找民進黨討論，證實她就是白營裡面民進黨的窗口，就是臥底行為的操作，為的就是不讓藍白在立法院政策推行這麼順利，這就是黃珊珊對於國家政策歷史罪人的定位，還要演到什麼時候？

凌濤也說，他尊重民眾黨的決策，但光是這封LINE訊息就足以對黃珊珊祭出停權，甚至要求她退黨，黃珊珊心不在民眾黨，更不在在野的六成力量，而是在四成的民進黨，民眾黨如果還有人要為黃珊珊辯護，「很抱歉，不要搞了」，有個人一天到晚在大後方搞事，還要怎麼作戰？

凌濤表示，面對大罷免時代，在野力量要對抗專制獨裁的民進黨，拜託先好好處理黃珊珊，她已經完全走調，這份訊息更證明她的確就是扮演無間道的角色。

民眾黨 民進黨 黃國昌 黃珊珊

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