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有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌上周當選黨主席，成為前主席柯文哲接班人，卻遭媒體爆料，在野在立院推「藐視國會罪」引發違憲爭議時，民眾黨立委黃珊珊曾經向柯文哲抱怨「國昌收不回來」，直指有「昌珊心結」。黃珊珊今回應表示，民眾黨內大家對事情有自己的看法很正常，蓄意挑撥大可不必。

媒體報導，民眾黨進入黃國昌時代，聲量輾壓黨內一班老臣，並且帶來不少小額捐款，但是黨內對其領導風格多有埋怨，從京華城案法院審理的卷證，揭露過去強推「藐視國會罪」引發違憲爭議，黃珊珊曾經向柯文哲討論如何善後，透過文字訊息抱怨「國昌收不回來」，直指黃國昌與黃珊珊有「昌珊心結」。

民眾黨發言人吳怡萱稍早受訪時回應，鏡週刊在黨檢媒三位一體的結構下，凸顯柯文哲案不是單純司法案件，而是政治偵防跟政治迫害，「從鏡檢披露的內容可以知道，北檢對政治內容非常有興趣」，綠媒故意挑動黨內心結，想要裂解民眾黨，藉此進行見縫插針，這件事情沒有停止，也從來都沒有成功，民眾黨絕對不會隨鏡週刊起舞。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則反嗆，「鏡週刊到底把自己當媒體、還是只會嚼舌根的大媽，整天拿著來路不明的簡訊亂抄、挑撥離間、製造民眾黨內部矛盾，有夠低級沒品。」

對於媒體報導，黃珊珊僅表示，民眾黨本來就是一個有多元意見的政黨，大家對事情有自己的看法很正常，蓄意挑撥大可不必。

柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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