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影／柯爸病逝 黃國昌百日恐不便現身 高虹安將拈香致意

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天病逝，享耆壽94歲。民眾黨主席黃國昌因為還在百日，確定今天都不會來。記者葉信菉／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天病逝，享耆壽94歲。民眾黨主席黃國昌因為還在百日，確定今天都不會來。記者葉信菉／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天上午8時許在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。民眾黨新竹黨部主委李國璋今早也前來拈香致意，並表示市長高虹安也會前來，至於民眾黨主席黃國昌因為還在百日，是否有禁忌、無法前來還要確認，但確定今天都不會來。

李國璋指出，今天特地前來柯爸的靈前上香，所有的治喪事宜，或是家屬有進一步決定的話，「我們也會對外正式宣布」。

李國璋說，就他所知，目前柯爸告別式日期並沒有確定，雖然有外傳說是3月2號，但有詢問過柯美蘭醫師，目前還沒有確定，大概今天會做個決定，黨部一切都會尊重家屬的意願，全力的配合。

記者提問，新竹市長高虹安是否來拈香？李國璋表示，一定會，只是時間還不確定。

至於民眾黨主席黃國昌是否會來拈香致意，李國璋說，主席黃國昌因為還在百日，是否有禁忌要確認，但原則上，要先看家屬的方便時間，主席黃國昌和秘書長周榆修或是其他人來的話，大概都會約好一起來，因為個別來的話，可能會讓家屬感到困擾，「我們盡量不要讓家屬感到困擾」，也希望縮短探訪時間，不要讓他們太操勞。

柯媽今早在親友攙扶下憔悴現身，支持者不捨喊加油，柯媽也強打精神，回頭致意。記者黃羿馨／
柯媽今早在親友攙扶下憔悴現身，支持者不捨喊加油，柯媽也強打精神，回頭致意。記者黃羿馨／

民眾黨新竹黨部主委李國璋今早也前來拈香致意。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部主委李國璋今早也前來拈香致意。記者黃羿馨／攝影

民眾黨 黃國昌

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