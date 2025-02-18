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謝寒冰爆曹興誠出軌遭詛咒 他問賴清德還縱容側翼 ?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠。本報資料照片
聯電創辦人曹興誠。本報資料照片

資深媒體人謝寒冰爆料聯電創辦人曹興誠十年前曾在有婚姻狀態下，出軌小40歲的陸籍女子，更流出多張親密照。曹興誠已表示將提告，但社群平台有多個綠營粉專貼出詛咒謝寒冰的貼文，國民黨議員李明賢痛批「秀下限的側翼」。

李明賢也喊話賴清德總統、行政院長卓榮泰，「試問賴總統、卓院長，這是你們要的更大的民主力量嗎？這種打著台派之名撕裂台灣散佈仇恨的側翼，你們還要持續縱容嗎？」

李明賢說，罷免是仇恨動員，但發動仇恨動員需要如此無限上綱、毫無人性亂造謠？難道只有掛上台派的護身符，就可以胡作非為、毫無是非？超越一切司法甚至道德尺度？

李說，謝寒冰是資深媒體人，也是他的好朋友、也經常同台上節目，論述非常有料；然而僅僅因為他爆料曹興誠與小三露骨照片，就被如此惡搞、亂詛咒，這不僅逾越政治攻防，更是跨越作為人的基本，非常惡劣，毫無人性。

李提到，他昨天看到最近許多綠營民嘴或所謂作家、側翼，大力幫曹興誠辯護，什麼AI深偽、什麼老共迫害，即使辯詞聽來實在瞎到爆，他都選擇尊重；然而側翼開始攻擊謝寒冰的手法，實在讓人無法容忍與接受。

資深媒體人謝寒冰。本報資料照片
資深媒體人謝寒冰。本報資料照片

側翼 出軌 小三 曹興誠 李明賢

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