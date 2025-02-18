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老公被名嘴爆玩德州撲克 徐巧芯：不護短 盼好好反省

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

名嘴溫朗東稱，國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧在上班日打德州撲克，有翹班之虞。徐巧芯今日表示，絕不護短，希望丈夫如聲明所述，好好反省。

徐巧芯說，她先生今早已說明，當日他有請假，並非溫先生所述之翹班。德州撲克錦標賽也是合法競技，不是賭博，希望大家不要因為政治，就汙名化國際體育總會核可的智力競技活動。

徐巧芯表示，謝謝溫先生提供相關資訊與提醒，作為公眾人物，本就應該虛心接受，並且自我檢討。大家都是成年人了，自己可以也應該管好自己。公職做得好、做得不好，都是他自己要承擔；就像她身為民代，努力為民服務、認真質詢並提出福國利民的法案修正，也是我個人的負責。

徐巧芯提到，且她同時認為，公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，本來就應該要檢討改進，她絕不護短，希望她先生如今日聲明所述，好好反省。雖並非翹班亦未違法，但一定要記得，為民服務才是優先要務。

而劉彥澧本人則以聲明回應，他因自身身分參與這類競技，是否導致撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，未來會檢討改進。

溫朗東爆立委徐巧芯老公蹺班打德州撲克，劉彥澧發聲明表示，有依規規定請假。記者黃仲裕／攝影
溫朗東爆立委徐巧芯老公蹺班打德州撲克，劉彥澧發聲明表示，有依規規定請假。記者黃仲裕／攝影

丈夫 徐巧芯 德州撲克

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