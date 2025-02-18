影／半世紀相伴柯爸病逝 柯媽憔悴現身 強打精神回應支持者

民眾黨前主席柯文哲父親昨天上午8時許在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，因此改設在私人的生命會館舉辦相關儀式。柯媽今早在親友攙扶下憔悴現身，支持者不捨喊「柯媽加油」，柯媽也強打精神，回頭致意。

柯爸柯承發與柯媽何瑞英鶼鰈情深，柯文哲2015年擔任台北市長時，民政局曾邀請柯爸、柯媽談金婚夫妻相處之道，當時柯爸送上一束鮮花給柯媽，說自己是大男人主義，沒對太太講過一句好話，感覺很對不起柯媽。

兩人被問到認識過程，何瑞英說，兩人首次見面是在電影院，但她看完電影就直接跑回家，沒看清楚柯長相，隔天柯家就拿餅和戒指來下訂。