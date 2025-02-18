外媒專訪 駐瑞典代表：台灣被排除像世界拼圖少一塊

駐瑞典代表谷瑞生11日接受瑞典「尼瑞克日報」（NerikesAllehanda）專訪，表示台灣被重要國際組織排除在外，就像世界拼圖中缺少的一塊。

駐瑞典代表谷瑞生赴瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）接受當地媒體「尼瑞克日報」專訪，報導在15日以「台灣大使谷瑞生：台灣像世界拼圖中缺少的一塊」（Taiwans ambassadör Klement Gu:“Taiwan ärsom en saknad bit i världspusslet”）為題刊登專訪。

專訪中解釋，谷瑞生擔任台灣駐瑞典大使2年，實際的頭銜為「代表」；瑞典與許多國家一樣，與北京而非台北建立外交關係，因此谷瑞生並無正式的大使頭銜，但扮演的角色是一樣的。

谷瑞生於專訪中表示，台灣與中華人民共和國的關係持續緊張，1971年，聯合國大會通過決議，將台灣排除在聯合國之外，並以中華人民共和國取代。

台灣因此完全遭排除在外，無法參加例如世界衛生組織（WHO）及國際刑警組織（INTERPOL）等聯合國任何活動或會議，台灣無法與這些國際組織分享新型病毒或關於犯罪者的資訊。谷瑞生指出，「倘若台灣發現一種新病毒而不能通知世衛組織，這對台灣及整個世界都很危險，台灣就像世界拼圖中缺少的一塊」。

谷瑞生在專訪中說明台瑞典關係現況、台灣在國際社會面臨的挑戰，以及來自中國的威脅始終存在。另引用去年底瑞典政府提出並獲國會通過的「全面防禦法案」所言「中國對台灣的軍事行動將對區域與全球安全及經濟帶來深遠影響。若中國占領台灣，中國將獲得戰略優勢，包括進入更深的太平洋入口」。

谷瑞生表示，2024年瑞典國會提出22項友台動議，例如有關國際參與友台動議，台灣獲得瑞典大力支持，希望這股支持的力量變得更加強大。

谷瑞生指出，台瑞共享價值及利益，「瑞典是民主、自由、人權理念相近國家，兩國有良好合作傳統，瑞典以多種不同方式支持台灣，因此我們盼理念相近國家間的雙贏局面可以持續」。

谷瑞生在專訪中多次強調全球共同合作重要性，這是國際社會面臨挑戰的正確道路。如何改善生活不只關係到1至2個國家，而是關係到整個世界。各國必須在全球架構下攜手應對共同的威脅，不能以個人身分解決問題，需要團隊合作。

谷瑞生受訪時剛好是奧勒布羅市大規模槍擊事件發生後滿1週的日子。談到當天的追悼儀式，谷瑞生認為，「這是非常重要的活動，我們應該告知人們『如何才能團結並支持周遭的人』，早點發現處於黑暗的弱者，是我們共同的責任」。

谷瑞生也對「尼瑞克日報」表示，「當我在大學授課時，我總是告訴我的學生：你們的生命就像一盞燈，因為你們就是光，可以引領人們走出黑暗，從絕望走向希望」。

「尼瑞克日報」創立於1843年，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年5至8月「尼瑞克日報」每日紙本報紙及網站觸及約14萬人次。