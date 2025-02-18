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溫朗東指蹺班打德州撲克 徐巧芯老公劉彥澧說原因

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／台中即時報導
溫朗東爆立委徐巧芯老公蹺班打德州撲克，劉彥澧發聲明表示，有依規規定請假。記者黃仲裕／攝影
溫朗東爆立委徐巧芯老公蹺班打德州撲克，劉彥澧發聲明表示，有依規規定請假。記者黃仲裕／攝影

聯電創辦人曹興誠遭爆料疑有中國籍小三，對此徐巧芯建議曹興誠先交代清楚私德爭議。溫朗東則爆立委徐巧芯老公蹺班打德州撲克，據了解，不是私下打牌，而是參加競技，稍後市府新聞局回應。

名嘴溫朗東在臉書爆料徐巧芯的丈夫、台中市市政府府研考主委劉彥澧在上班日打德州撲克。

據了解，劉彥澧是應邀參加競技比賽，他表示稍後會有市府新聞局統一回應。

溫朗東指出，徐巧芯這陣子關心別人的老公在幹嘛，卻不關心自己老公。劉彥澧擔任台中市政府研考會主委，卻在上班日打牌，溫朗東質疑他是否有向市府請假。

溫朗東還指出，許多德州撲克場子由黑道與詐騙集團經營，即便是不涉及金錢的比賽場，也可能藏有私局，酸她在關心別人老公時，「有沒有想過老公剛跟妳打完電話報備，回頭贏一把大的」、「管別人老公之前，要不要先管管枕邊人」。

劉彥澧稍後發聲明表示，有依規規定請假，但因自己身分參加這類競賽是否導致政治化討論，會檢討改進。

劉彥澧聲明如下：

本人所參加的為「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，該比賽為合法正式的競技錦標賽，有國際積分排名，比賽人數上千並有數百位國際選手參賽，比賽的形式是參賽者繳報名費，優勝名次則由大會頒發獎牌及獎金。

選手的籌碼是計分牌的分數，而非金錢，不是法律上指的賭博，照片中比賽的地點也是在合法的場館：台北華人德州撲克競技協會。參賽時段有依規辦理請假。

此外，德州撲克是國際體育總會認證的運動「競技」，跟電競、圍棋、象棋一樣，不希望因為個人的因素導致撲克競技被污名化。

本人因自身身分參與這類競技，是否導致撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，本人未來會檢討改進。

溫朗東爆劉彥澧上班時間打德國撲克。圖／取自溫朗東臉書
溫朗東爆劉彥澧上班時間打德國撲克。圖／取自溫朗東臉書

溫朗東爆劉彥澧上班時間打德國撲克。圖／取自溫朗東臉書
溫朗東爆劉彥澧上班時間打德國撲克。圖／取自溫朗東臉書

德州撲克 溫朗東 老公

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