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感恩雪中送炭 顏寬恒臉書貼文「緬懷柯爸爸」
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，國民黨立委顏寬恒在臉書上貼出一篇「緬懷柯爸爸」的感性文章，感謝「柯爸爸、柯媽媽曾在我人生最艱困的時候伸出援手、雪中送炭」這份情誼他一直放在心裡，「仍滿懷感恩」。
顏寬恒貼文中說，他得知柯文哲主席的父親柯承發先生病逝，心中感到十分不捨。柯爸爸、柯媽媽曾在他人生最艱困的時候伸出援手、雪中送炭，相對於柯媽媽的無話不談，柯爸爸剛毅中帶著點靦腆，這份情誼，他一直放在心裡，至今仍滿懷感恩。柯爸爸的一生，低調樸實，卻充滿對家人的關愛與守護，這樣的精神令人敬佩。
他說，要誠摯且哀慟地向柯主席、柯媽媽和家人表達最深的哀悼，願柯爸爸安息，也願家人們節哀珍重。
顏寬恒說，看到網路上許多的不理性發言，心中難免感到遺憾與難過，政治無論回到原點，或走到終點，最終承載的都是「人」，而不是冰冷的立場或對立的情緒。千萬不要因為政治的紛擾，而迷失了「人」最珍貴的本質「同理、尊重與善良」。真正成熟的社會，不是讓仇恨蔓延，而是願意在分歧中，仍保有一顆溫暖的心。
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