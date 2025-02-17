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與陸籍小三親密照瘋傳 曹興誠晚間喊「全是合成」：一定提告

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與陸籍小三親密照瘋傳 曹興誠晚間喊「全是合成」：一定提告

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠發起「反共護國」全台公民罷免運動，並親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯團提「剷除黑芯」領銜人。記者潘俊宏／攝影
聯電創辦人曹興誠發起「反共護國」全台公民罷免運動，並親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯團提「剷除黑芯」領銜人。記者潘俊宏／攝影

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片。曹興誠剛剛再發聲明，直指親密不雅照片全是合成，也確定會對散播者提告求償。

謝寒冰今天在網路頻道「哏傳媒」的節目「有哏來爆」中指出，屢屢高喊抗中保台的曹興誠，卻在10年前與小他近40歲的單姓大陸女子有過婚外情，同時曬出多張露骨照，包括車上牽手自拍、公共場合接吻、性感睡衣照，甚至還有全裸照片。

曹興誠下午火速回應，「AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假」，討論真偽沒有意義，因為信者恆信、不信者恆不信，即使圖片是真，也對他不構成傷害，但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身，「如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？」

曹興誠痛批，「為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風」，這提醒大家，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線，大罷免一定要成功，把舔共的藍白立委趕出國會。

不過，相關私密照仍在網路上瘋傳。曹興誠稍早再發聲明指出，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償。」

婚外情 曹興誠

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