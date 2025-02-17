接見台英國會小組 江啟臣盼支持台灣加入CPTPP

立法院副院長江啟臣今天接見英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩一行，江啟臣表示，恭喜英國已於2024年12月15日正式成為CPTPP的成員，符合CPTPP高入會標準的台灣於2022年9月提出加入申請，期盼英國能以會員國身分發揮影響力，以具體行動支持台灣加入。

江啟臣今天下午與國民黨立委賴士葆、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人，接見「台英國會小組」（British-Taiwanese All-PartyParliamentary Group, APPG）共同主席柴萍恩（SarahChampion）一行7人。雙方另就台灣爭取加入CPTPP可考慮採行做法、兩岸關係現況、南海局勢、台灣國防預算占GDP比重及民眾防衛意識、立法院女性立委比例，以及台灣選舉制度、區域立委所代表選民人數等議題廣泛交換意見，氣氛熱絡融洽。

江啟臣表示，台灣作為民主國家，致力推動國際合作，尤其在外交處境艱難下，國會交流已成為對外溝通的重要管道。他特別感謝柴萍恩力挺台灣參與國際組織，包括聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）等，這份堅定支持不僅有助台灣向國際發聲，更進一步強化全球民主聯盟合作。

江啟臣指出，台英兩國同樣關注區域安全與經貿發展。恭喜英國已於2024年12月15日正式成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員，符合CPTPP高入會標準的台灣於2022年9月提出加入申請，期盼英國能以會員國身分發揮影響力，以具體行動支持台灣加入，共同促進區域經貿繁榮。

江啟臣也說，台英雙方同時可持續拓展經貿、文化、教育、科技及安全等領域的合作，以進一步提升雙邊關係，並深化民主價值與全球夥伴關係。

柴萍恩表示，這是她第5度訪台，對台灣的熱情源於對民主價值的堅持。此次APPG訪團雖以英國現任執政黨工黨籍國會議員為主，但亦有其他黨派成員參團，充分展現英國國會對台灣的支持不分黨派。此次出訪雖逢英國國會休會期間，訪團成員仍踴躍參團訪台，足見訪團對與台灣相關議題的高度關注，以及支持台英深化交流。

柴萍恩認同江啟臣所說，國會外交對台英雙邊關係至為重要，並強調英國國會內友台力量雄厚，對台灣參與國際組織的支持與訪台交流態度，近年愈加積極正面。柴萍恩說，此行訪台拜會多位重要台灣官員，獲益良多，對台灣有更深入了解。

但柴萍恩憂心表示，過去20年來，全球在民主體制下生活的人口比例，已由50%驟降至32%。此外，區域安全防衛也是訪團關注焦點之一，她認為民主國家唯有攜手合作，方能共謀和平永續發展。此次訪團即以深化台英友誼、推動經貿與戰略安全合作為目標，期盼雙方攜手實現互惠共榮。

賴士葆指出，除期盼英國政府支持外，亦請訪賓提供專業建言，讓台灣借鑒英國成功入會經驗，加速推動加入CPTPP進程，以進一步深化多邊經貿合作，共創區域繁榮。

郭昱晴強調，台海安全也是當前最關鍵的議題之一。感謝英國在台灣面對中國升高威脅時，持續發聲支持，並強調台灣是西方民主陣營值得信賴的夥伴，確保台灣安全，即是維護全球秩序。

黃國昌表示，台英促進相互理解與雙邊合作，符合兩國人民的共同利益。對英國支持台灣參與相關國際組織深表感謝。理解英國政府對台灣的官方立場，惟此無礙於台英在其他領域深化合作。期盼未來雙邊關係更加緊密，並祝訪賓此行順利。