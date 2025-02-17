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傳藍禮讓白一席召委 林俊憲：傅崐萁送黃國昌「登基大禮」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期下周登場，傳出國民黨將禮讓交通委員會召委給民眾黨。民進黨立委林俊憲今天酸說，這是國民黨團總召傅崐萁送給剛當選民眾黨主席黃國昌的「登基大禮」，未來立法院「傅黃體制」將會延續且更緊密結合，但召委權力不小，希望不要淪為藍白政治利益交換。

立法院預計3月5日舉行8大委員會召委選舉，國民黨上會期禮讓外交國防委員會召委給民眾黨立委林憶君，傳出新會期可能會禮讓交通委員會給民眾黨立委林國成。

民進黨立委林俊憲指出，聽到這消息有些經驗，但也不意外，黃國昌剛當上民眾黨主席，傅崐萁就送禮來了；他說，交通委員會包括交通部、NCC、數發部、高速公路、有線電視等等，是中央政府中排名前三大的部會，預算跟國防部、教育部列名前三。

「交委會召委一般來說，搶都搶不到了，還談禮讓？」林俊憲指出，傅崐萁送禮給黃國昌，目的是為延續「傅黃體制」，並更緊密結合，傅崐萁未來在國民黨勢力會越來越大，如虎添翼；傅崐萁先前已經壓制立法院長韓國瑜，加上黃國昌小弟，恐怕是「喊水會結凍」。

民進黨立委許智傑指出，交通召委權力不小，包括地方建設、法律提案、專案報告、質詢備詢、交通補助等，最重要的是預算及法案，以交通委員會舉例，TPASS補助、捷運建設、都是召委權限，這些跟國人生活息息相關，希望藍白這次的召委選舉不要淪為政治利益交換。

傅崐萁 國民黨 林俊憲 民眾黨 黃國昌

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